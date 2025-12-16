Yeni Şafak
ABD Ticaret Temsilciliği'nden AB'ye vergi misillemesi tehdidi

16/12/2025, Salı
AA
ABD Ticaret Temsilciliği, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda AB ve bazı AB üye ülkelerinin ABD'li hizmet sağlayıcılarına "ayrımcı ve taciz edici" düzenlemeleri uygulamaya devam ettiği belirtildi. Yapılan açıklamada, uygulamanın devam etmesi halinde dijital hizmet vergilerine misilleme yapılacağı ifade edildi.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), ABD'li hizmet sağlayıcılarına yönelik
"makul olmayan"
uygulamalarına devam etmeleri durumunda Avrupa Birliği (AB) ve AB üyelerine karşılık vereceğini bildirdi.

USTR'nin X sosyal medya hesabından konuya dair paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, AB ve bazı AB üye ülkelerinin, ABD'li hizmet sağlayıcılarına karşı
"ayrımcı ve taciz edici"
nitelikteki dava, vergi, para cezaları ve düzenlemeleri uygulamaya devam ettiği belirtildi.

ABD'li şirketlerin ise AB vatandaşlarına ve önemli ölçüde ücretsiz hizmet sağladığına, AB şirketlerine de güvenilir kurumsal hizmetler sunduğuna değinilen paylaşımda, Avrupa'da milyonlarca istihdamı ve 100 milyar dolardan fazla doğrudan yatırımı desteklediği vurgulandı.

Paylaşımda, ABD'nin bu konularda yıllardır AB'ye endişelerini dile getirmesine rağmen anlamlı bir karşılık alamadığı öne sürülerek,
"Buna karşın, AB hizmet sağlayıcıları onlarca yıldır ABD'de serbestçe faaliyet göstererek, eşit şartlarda pazarımıza ve tüketicilerimize erişimden yararlanmaktadır."
ifadeleri kullanıldı.

Bugüne kadar bu pazar erişiminden yararlanan en büyük AB şirketlerine örnek verilen paylaşımda, söz konusu şirketler, Accenture, Amadeus, Capgemini, DHL, Mistral, Publicis, SAP, Siemens ve Spotify olarak sıralandı.

Paylaşımda,
"AB ve AB üyeleri ayrımcı yöntemlerle ABD'li hizmet sağlayıcılarının rekabet gücünü kısıtlamaya, sınırlamaya ve engellemeye devam etmekte ısrar ederse, ABD'nin bu makul olmayan önlemlere karşı elindeki tüm araçları kullanmaya başlamak dışında bir seçeneği olmayacak. Karşılık önlemlerinin alınması gerektiği durumlarda, ABD yasaları, diğer önlemlerin yanı sıra, yabancı hizmetlere ücret veya kısıtlamalar getirilmesine izin vermektedir. ABD, bu alanda AB tarzı bir strateji izleyen diğer ülkelere de benzer bir yaklaşım sergileyecektir."
ifadelerine yer verildi.


