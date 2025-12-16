ABD Ticaret Temsilciliği'nden AB'ye vergi misillemesi tehdidi

"AB ve AB üyeleri ayrımcı yöntemlerle ABD'li hizmet sağlayıcılarının rekabet gücünü kısıtlamaya, sınırlamaya ve engellemeye devam etmekte ısrar ederse, ABD'nin bu makul olmayan önlemlere karşı elindeki tüm araçları kullanmaya başlamak dışında bir seçeneği olmayacak. Karşılık önlemlerinin alınması gerektiği durumlarda, ABD yasaları, diğer önlemlerin yanı sıra, yabancı hizmetlere ücret veya kısıtlamalar getirilmesine izin vermektedir. ABD, bu alanda AB tarzı bir strateji izleyen diğer ülkelere de benzer bir yaklaşım sergileyecektir."