ABD Ticaret Temsilciliği'nden AB'ye vergi misillemesi tehdidi

ABD Ticaret Temsilciliği, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda AB ve bazı AB üye ülkelerinin ABD'li hizmet sağlayıcılarına "ayrımcı ve taciz edici" düzenlemeleri uygulamaya devam ettiği belirtildi. Yapılan açıklamada, uygulamanın devam etmesi halinde dijital hizmet vergilerine misilleme yapılacağı ifade edildi.
USTR'nin X sosyal medya hesabından konuya dair paylaşım yapıldı.
ABD'li şirketlerin ise AB vatandaşlarına ve önemli ölçüde ücretsiz hizmet sağladığına, AB şirketlerine de güvenilir kurumsal hizmetler sunduğuna değinilen paylaşımda, Avrupa'da milyonlarca istihdamı ve 100 milyar dolardan fazla doğrudan yatırımı desteklediği vurgulandı.
Bugüne kadar bu pazar erişiminden yararlanan en büyük AB şirketlerine örnek verilen paylaşımda, söz konusu şirketler, Accenture, Amadeus, Capgemini, DHL, Mistral, Publicis, SAP, Siemens ve Spotify olarak sıralandı.