Bahçeli: Fırat'ın doğusu ateşe verilmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart seçimlerinin ardından 'teşekkür' turuna devam ediyor. Bahçeli, Amasya'da vatandaşlara hitap etti.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

MHP varsa umut vardır, huzur vardır, çare vardır. MHP varsa sarsılmaz bir duruş vardır.

ABD'nin tutarsız çelişkili tavırları nedeniyle PKK sınırlarımızda yuvalanmıştır.

CHP Genel Başkanı'nın 'bize mi saldıracaklar' dediği YPG, Ceylanpınar' bir kez daha roket atmış 6 kişinin yaralanmasına neden olmuştur.

Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada Türkiye'nin terör sorunundan tek kelime bahsetmemiştir. CHP Genel Başkanı'na açıkça soruyorum: Terörle mücadele konusunda ne gibi bir hazırlığınız vardır?

Mutfakta ateş varsa söner. Bugün az yediysek yarın çok yeriz. Peki ağlayan analara ne diyeceksiniz?

Bebek bezinin yüzde 40 zamlanmasını söyledin de bombaya, mermiye, askeri operasyonlara harcanan parayı hiç hesap ettiniz mi?

FIRAT'IN DOĞUSU ATEŞE VERİLMELİ

Milli bekanın soğan kadar değeri yok mu? Kurulan tuzakları milli güç imkanlarıyla bozmalıyız. Derinliği 30 km'yi bulan güvenli bölge acilen kurulmalı. Fırat'ın Doğusu ateşe verilmelidir.

Türkiye ateşten gömlek giymişken siz hangi yüzle konuşuyorsunuz? Bugün az yediysek, yarın çok yeriz. Peki ağlayan analara, omuzlarda taşınan şehitlere ne diyeceksiniz? Beka gittikten sonra neyin ekonomisinden bahsedeceksiniz?

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Küresel tefeciler, ekonomik tetikçiler saldırırken Türkiye'nin aleyhine konuşmak adamlık mıdır? Milli bekamızın soğan kadar da değeri yok mudur? Bu Kılıçdaroğlu kimlere hizmet etmektedir? PKK'ya diyet borcu varsa söylesin kurtaralım.

CHP Genel Başkanı'na ne yaparsa yapsın, bu aziz millet var oluş mücadelesini kahramanca sürdürecektir. CHP tarihin yanlış tarafındadır, geçmişinden kategorik olarak kopmuştur. CHP tanınmaz haldedir, aziz Atatürk'ün kemiklerini sızlatmaktadır.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sinir uçlarına basan vahim gelişmeler karşısında da var oluş yok oluş mücadelesinin eşiğinde olduğumuz çok açıktır.

Dünya ABD'den ibaret değildir, F-35'ten mahrum olmak her şeyin sonu değildir.