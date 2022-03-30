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Gündem Bahçeliden 3 tedbir önerisi
ANKARA

Bahçeli’den 3 tedbir önerisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ukrayna savaşıyla birlikte baş göstermeye başlayan zirai aksaklıklar için 3 kritik uyarıda bulundu. Türkiye’nin acil ve stratejik tedbirler almasının milli bir zaruret olduğunu kaydeden Bahçeli üç tedbiri şöyle sıraladı: Gıda güvenliği, enerji arz güvenliği ve hormonlu artışlara karşı caydırıcı önlem.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Bahçeli’den 3 tedbir önerisi
Devlet Bahçeli

MHP Meclis Grubu’nda konuşan Devlet Bahçeli’nin gündeminde son günlerde artan fiyatlar vardı. Bahçeli, şeker fiyatlarındaki artış tartışmalarına ilişkin “Türkiye’nin şeker eksiği yoktur, fazlası mevcuttur. Dini imanı para olan çıkarcılara mutlaka hesap sorulmalı, bunların yırtık yakalarından tutulmalıdır” dedi. Anket şirketlerinin algı operasyonlarına da tepki gösteren Bahçeli, “Bize sökmez” mesajını verdi. Bahçeli’nin konuşmasının özeti şu şekilde:

Devlet Bahçeli: 2023'te hepsi nal toplayacak
OYNAT 00:59
Devlet Bahçeli: 2023'te hepsi nal toplayacak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. MHP Genel Başkanı Bahçeli 'MHP'yi itibarsızlaştırmaya, oy oranının iniş halinde olduğunu göstermeye çalışan kim varsa 2023'te nal toplayacak daha hayal kırıklığının pençesinde bozguna uğrayacaktır' şeklinde konuştu.

ARTIŞLAR EKONOMİK GERÇEKLERDEN UZAK

  • “Ekonomik gerçeklerden uzak fiyat artışlarını siyasal itiraza dönüştürüp toplumsal kargaşaya yatırım yapanların Türkiye sevgileri buharlaşmıştır. Enflasyonun ve sonucu olan hayat pahalılığın geldiği noktadan doğal olarak biz de rahatsızız. Fakat artışlardan siyasi propaganda konusu çıkarmaya heves edenleri de asla iyi niyetli görmeyeceğiz.

ACİL VE STRATEJİK 3 TEDBİR

Türkiye’nin üç ana başlık altında acil ve stratejik tedbirler alması milli bir zaruret olarak karşımızdadır. Birinci gıda güvenliğinin tam ve eksiksiz sağlanması şarttır. Fidan ve damızlık hayvan geliştirilmesi ve üretimi desteklenmeli, dış bağımlılığa son verilmelidir. Gıda güvenilirliği çağdaş normlara ulaştırılmalıdır. İkinci stratejik tedbir olarak, enerji arz güvenliğinin temin ve takviye edilmesidir. Ülkemizin kurulu gücü enerji talebini karşılayabilecek duruma getirilmeli. İsrail ile kurulan temaslar, Türkiye’nin enerji konusundaki dezavantajlı pozisyonunu telafi edecek hamlelerden birisi olarak dikkat çekmektedir. Üçüncü stratejik tedbir olarak, bazı mal ve hizmetlerin, hormonlu artışlara karşı caydırıcı ve etkili önlemlerin sürdürülebilir mahiyette alınmasıdır. Şekerin kilogram fiyatının 7 liradan 19’a çıkması ve bunun da istismar edilmesi pis bir kumpasdan başka bir şey değildir. MHP’yi itibarsızlaştırmaya çabalayan kim varsa 2023’de nal toplayacak.”

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