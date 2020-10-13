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Gündem Bahçesindeki kapısı açık otomobilinde öldüğü 10 gün sonra ortaya çıktı
ESKİŞEHİR

Bahçesindeki kapısı açık otomobilinde öldüğü 10 gün sonra ortaya çıktı

Eskişehir'de yalnız yaşayan Ali Karataş, bahçede park halindeki kapısı açık otomobilinde ölü bulundu. Polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Karataş’ın 10 gün önce yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

Haber Merkezi DHA
Ali Karataş'ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.
Ali Karataş'ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Tepebaşı ilçesine bağlı Muttalip Mahallesi’nde 2 katlı müstakil evde yalnız yaşayan Ali Karataş’ı (62) bahçesinde park halinde olan kapısı açık otomobilinde hareketsiz halde bulan bir komşusu, polisi aradı.

  • İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Karataş’ın en az 10 gün önce hayatını kaybettiğini tespit etti. Kimsesi olmadığı öğrenilen Ali Karataş’ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yetiştirdiği sebze ile meyveleri satarak geçimini sağladığı öğrenilen Karataş'ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

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