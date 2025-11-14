Bahis gelirleri teröre gitmiyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yasa dışı bahis sitelerine erişimin engellenmesi, el koyma ve teknik izleme gibi yasal düzenlemelerle etkin bir denetim mekanizması oluşturulduğunu ve yasa dışı bahis gelirlerinin terör ve organize suç yapılarına aktarılmasının önüne geçildiğini söyledi. TBMM 2026 yılı Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ortaya koyulan ideallerin adım adım gerçeğe dönüştüğünü vurguladı. Son dönemde gündemden düşmeyen yasa dışı bahise ilişkin de açıklama yapan Bak, şunları kaydetti: "Teşkilatımızın öncelikli mücadele alanlarından biri de yasa dışı bahistir. Bu kapsamda yasa dışı bahis sitelerine erişimin engellenmesi, el koyma ve teknik izleme gibi yasal düzenlemelerle etkin bir denetim mekanizması oluşturulmuştur. 1 Kasım 2025 tarihli genelgeyle yürürlüğe giren eylem planı çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığımızın kararlı iradesi ve tüm kamu kurumlarımızın işbirliğiyle kapsamlı mücadele yürütülmektedir." Muhalefet milletvekilleri Bakan Bak'ı kırmızı kartla karşılaması üzerine Bak, gülerek “VAR'a gider” cevabını verdi.