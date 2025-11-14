Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bahis gelirleri teröre gitmiyor

Bahis gelirleri teröre gitmiyor

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0014/11/2025, Cuma
G: 14/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yasa dışı bahis sitelerine erişimin engellenmesi, el koyma ve teknik izleme gibi yasal düzenlemelerle etkin bir denetim mekanizması oluşturulduğunu ve yasa dışı bahis gelirlerinin terör ve organize suç yapılarına aktarılmasının önüne geçildiğini söyledi. TBMM 2026 yılı Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ortaya koyulan ideallerin adım adım gerçeğe dönüştüğünü vurguladı. Son dönemde gündemden düşmeyen yasa dışı bahise ilişkin de açıklama yapan Bak, şunları kaydetti: "Teşkilatımızın öncelikli mücadele alanlarından biri de yasa dışı bahistir. Bu kapsamda yasa dışı bahis sitelerine erişimin engellenmesi, el koyma ve teknik izleme gibi yasal düzenlemelerle etkin bir denetim mekanizması oluşturulmuştur. 1 Kasım 2025 tarihli genelgeyle yürürlüğe giren eylem planı çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığımızın kararlı iradesi ve tüm kamu kurumlarımızın işbirliğiyle kapsamlı mücadele yürütülmektedir." Muhalefet milletvekilleri Bakan Bak'ı kırmızı kartla karşılaması üzerine Bak, gülerek “VAR'a gider” cevabını verdi.


#bahis
#gelir
#terör
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saati 14 Kasım 2025: Öğle ezanı saat kaçta okunuyor? İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için Diyanet namaz vakitlerini açıkladı