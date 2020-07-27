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POLİTİKA

Bakan Akar açıkladı: Mersin'deki kaza nasıl oldu?

Bakan Akar: Mersin'deki kazada ilk bilgilere göre araçta teknik arıza oldu

Mersin'in Mut ilçesinde, askerleri taşıyan otobüs, freni boşalınca şarampole yuvarlandı. Kazada 2 otobüs şoförü ile 4 askerimiz şehit oldu, 27 askerimiz ise yaralandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kaza bölgesinde incelemede bulunduktan sonra kazayı ayrıntılarıyla anlattı. Akar, "(Askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi) İlk bilgilere göre araçta teknik arıza oldu. Bunların tekrar etmemesi için elimizden gelen her türlü tedbiri aldık, almaya devam edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Akar, askerleri taşıyan otobüsün kaza yaptığı bölgede incelemede bulundu.
Bakan Akar, askerleri taşıyan otobüsün kaza yaptığı bölgede incelemede bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar, Mersin'in Mut ilçesinde askerlerin sevk edildiği otobüsün şarampole yuvarlandığı kaza bölgesinde incelemede bulunduktan sonra yaralı askerleri ziyaret etti.

Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi
GÜNDEM
Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Yaralılarımızın tedavileri sürüyor. Ziyaret ettik, durumlarının kritik olmadığını gördük. Hepimizin bildiği gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Kara Kuvvetlerimizin çok ciddi intikalleri var. Bu intikaller sürekli yapılmakta. Bu intikallerle ilgili arkadaşlarımızın bilgisi tecrübesi çerçevesinde olabildiğince hassas planlama yapılmakta ve olabildiğince dikkatli bir şekilde bu intikaller icra edilmekte. Dün bu çerçevede saat 21.45'te Manisa Alaşehir'den bu otobüsümüz hareket etti. Daha sonra Afyonkarahisar'da 2 saat mola verdiler. Molada şoför değişimi yaptılar. Otobüsün bakımını yapıp, tekrar yola devam ettiler, dinlendiler.Daha sonra Konya'da sabah saat 06.30'da mola verip, dinlendiler. Yine orada benzer şekilde şoför değişimi, dinlenme ve diğer ihtiyaçların karşılanması gerçekleşti. Bu çerçevede intikal devam ederken saat 07.20 civarında maalesef bu olay meydana geldi. İlk aldığımız bilgilere göre, araçta bir teknik arıza meydana geldiği, frende bir problem olduğu, frende bir boşalma söz konusu olduğuna dair görgü tanıklarından yaptığımız görüşmede gerekli bilgileri aldık" dedi.

Şoför, kaza öncesi uyarmış

Alınan ilk bilgilere göre kazaya karışan otobüsün şoförünün soğukkanlılıkla elinden geleni yaptığını öğrendiklerini aktaran Bakan Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:
  • "Konuyla alakalı hem idari hem de adli anlamda gerekli çalışmalar, faaliyetler sürdürülmekte. Bu çalışmaların sonucunda olayların tam olarak ortaya çıkması mümkün olacak. Ayrıntılı ve dikkatli çalışmayla bilgileri alacağız. İlk aldığımız bilgilere göre, kazaya karışan otobüsün şoförünün gerçekten soğukkanlı bir şekilde elinden gelen her türlü gayreti gösterdiğine dair bilgiler var. Bilgiler daha sonra alınan bilgilerle teyit edilecek. Aldığımız ilk bilgiler çerçevesinde şoförün frende bir problem olduğuna dair otobüsü uyardığını, herkesin dikkatli olması gerektiğini, tutunması gerektiğini, sağ tarafın uçurum olduğunu sol tarafın daha müsait olduğunu, karşı yöne geçmesi gerektiğini, karşı yönden gelen bir araç olduğunu, araca çarpmaması için manevra yaptığını, öndeki araca çarparak durması için bazı tavsiyeler alındığını, fakat bunların da tehlikeli olduğunu düşünerek aracı yatırmanın en doğru yol olduğunu, hatta bir rivayete göre ikinci şoförün telefonla bazılarını arayıp, onlardan tavsiye aldıklarına dair bilgiler var. Bu çerçevede maalesef elinden gelen gayreti göstermesine rağmen bu elim kaza maalesef meydana gelmiş bulunuyor. Tabi acımız büyük. Bu kadar önem verdiğimiz halde, tedbir aldığımız halde bu kazanın meydana gelmesi bizi derinden üzmüştür."

DOKTORLARIMIZ YOĞUN MESAİ İÇİNDELER

Akar, yaralı askerlerin durumları hakkında da şu detayları verdi:

  • "Ben bu vesileyle bütün arkadaşlarıma, bütün silahlı kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bunların başımıza gelmemesi için her türlü tedbir aldık, almaya da devam edeceğiz. Şehitlerimizin, hayatını kaybeden şoförlerimizin ailelerine sabır diliyorum. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda tedavisi süren yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu yaralılarımızdan entübe olan 4 kişi var. Bu 4 kişiden ikisinin boynunda sorun var. Doktorlarımız üzerinde duruyorlar. Diğer taraftan birinin kafa ve göz problemi, diğer askerimizin de kafasında travmadan dolayı sıkıntı var. Bunlarla alakalı doktorlarımız yoğun bir çaba içerisindeler. Buradaki aldığımız tedbirler çerçevesinde yoğun bir çalışma sürüyor. Bu konuda yapılabilecek ne varsa bunların hepsi yapıldı. Hem Adana'dan arkadaşlarım buraya gelen ambulans helikopter ve Konya'dan gelen ambulans helikopterle nakiller yapıldı. Dolasıyla buradaki doktorlarımız yoğun bir mesai içindeler. Kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Başta valimiz olmak üzere gayretlerini gösterdiler. İnşallah önümüzdeki saatlerde farklı bir haber almayacağız. Yaralıların sağlıklarına kavuşması için çaba gösterdik, göstereceğiz. Mersin Üniversitesi'nde 4, Şehir Hastanesi'nde 4 yaralımız var. Silifke ve Erdemli'de 2'şer yaralımız var. 15 yaralımızın burada tedavileri sürüyor."

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