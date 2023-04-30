Bakan Akar: Ya yok olacaklar ya teslim olacaklar

Güvenlik olmadan geleceğin olamayacağını vurgulayan Akar, “Bekamıza yönelik dışarıdaki güçlerin maşası, kuklası olanlara karşı mücadelemiz devam ediyor. Başta PKK/YPG, FETÖ ve DEAŞ olmak üzere ne kadar terör örgütü varsa mücadelemiz kararlılıkla sürüyor” diye konuştu. Mehmetçiğin kararlı mücadelesinden dolayı teröristlerin panik içinde olduğunu ifade eden Akar, “Teröristler şu anda korku içinde. Elebaşları gece-gündüz konuşmalarında efendilerinden yardım istiyorlar. Ayrıca seçimlerden umut bekliyorlar. Seçimlere umut bağladılar” açıklamasında bulundu. Mehmetçiğin nefesinin teröristlerin ensesinde olduğunu belirten Akar, “Mehmetçik şu anda Zap’ta, Gabar’da, Gara’da teröristlerin peşinde. Teröristlerin barınakları, sığınakları başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Mehmetçiğin tek hedefi teröristler. Teröristler neredeyse hedefimiz orası” dedi. Teröristlerin ’girilemez’, ’çıkılamaz’ diye nitelendirdiği her yere Mehmetçiğin girdiğini ifade eden Akar, Suriye’nin kuzeyinde teröristlerin kurmaya çalıştığı terör koridorunun Mehmetçik tarafından parçalandığını hatırlattı. Başta Irak ve Suriye olmak üzere Türkiye’nin tüm komşularının egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu belirten Akar, şunları söyledi; “Teröristlerin önünde iki yol var; ya yok olacaklar ya adalete teslim olacaklar. Başka yol yok. sonuna kadar gideceğiz. Korktukları başlarına gelecek. Biz teröristlerin peşindeyiz. Teröristler hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değil, asla onları temsil edemez. Nasıl ki DEAŞ Müslümanların temsilcisi değilse PKK/YPG de Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değil. Bizim hedefimiz teröristler. Bazıları faaliyetlerimizi ‘Kürt kardeşlerimize yönelikmiş’ gibi çarpıtmaya çalışıyor. Bu kesinlikle yalandır, fitnedir, fesattır. Türkler ve Kürtler kardeştir, yüzyıllardır beraber yaşıyoruz, ekmeğimizi, suyumuzu paylaşıyoruz. Bu Cumhuriyeti beraber kurduk, bu bayrağı beraber dalgalandırdık, şehitliklerde beraber yatıyoruz. Hiçbir zaman bu fitneye, fesada ‘evet’ demeyeceğiz. Biz kimsenin dini, etnik, mezhepsel kökenine bakmayacağız, hepimiz kardeşiz 85 milyon biriz, beraberiz.”

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine az bir süre kaldığını belirten Akar, şöyle konuştu: