Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
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POLİTİKA

Bakan Akar Yunan mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ile görüştü. Akar, Yunan mevkidaşına, Ege ve Akdeniz'de milli hak ve menfaatlerden taviz verilmeyeceğini, provokatif davranışlardan kaçınılmasının önemi vurguladı.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Akar, Brüksel temasları çerçevesinde Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis ile NATO Karargahı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke Savunma Bakanlıkları arasında Atina ve Ankara'da gerçekleştirilen, güven arttırıcı önlemler başta olmak üzere Ege Denizi'nde iş birliğini geliştirmek maksadıyla yapılan heyetler arası toplantılardan duyulan memnuniyet dile getirildi, söz konusu toplantıların iyi komşuluk ilişkileri içinde devam etmesinin önemine değinildi.

  • Bakan Akar tarafından, sorunların iyi komşuluk ilişkileri içinde, barış ve dostluk çerçevesinde, uluslararası hukuka uygun şekilde çözümü, Ege Denizi ve Akdeniz'de milli hak ve menfaatlerden taviz verilmeyeceği, provokatif davranış ve açıklamalardan kaçınılmasının önemi vurgulandı.
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