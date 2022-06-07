Bakan Akar'dan 'yeni harekat' mesajı: Kimse karşımıza çıkmasın hedefimiz teröristler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'ye olası yeri hareket ve Ukrayna depolarında bekletilen 20 milyon tondan fazla tahılın çıkarılması için oluşturulacak "tahıl koridoru"yla ilgili önemli mesajlar verdi.

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TAHIL KORİDORUNDA EPEY İLERLEME SAĞLANDI

Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar, Türkiye'nin tahıl koridoruyla ilgili çabalarına dikkat çekerek, "Bunun bir an önce sonuçlanmasına gayret gösteriyoruz. Rusya ile Ukrayna ile görüşüyoruz, BM ile görüşüyoruz sonuç olarak da bu konunun çözümü için uğraşıyoruz. Bununla ilgili epey bir ilerleme sağlandı. Nasıl yapılacak, mayınlar nasıl temizlenecek, kim yapacak, koridor nasıl oluşturulacak, kim refakat edecek gibi teknik planlamalara yönelik konular üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Geçen cumartesi günü bununla ilgili BM'den bir yetkili ile Bakanlığımızdaki bir arkadaşımız görüştü. Taraflarda çözüm iradesi olduğu için süreç ilerliyor. Herkes karşılıklı olarak bir şeylerden emin olmak istiyor. Biz de o güvenin temin edilmesi için çalışıyoruz" diye konuştu.

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HERHANGİ BİR OLUŞUMA MÜSADE ETMEYİZ

Suriye'nin kuzeyine yapılacak harekatla ilgili de Akar, "Diyoruz ki biz hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacağız. Bizim derdimiz bu. Hudutlarımızı ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden sınırlarımızda herhangi bir şekilde bir oluşumu istemiyoruz. Nitekim 2016'dan itibaren başlandı ve terör koridorlarını parçaladık. Bundan sonra da orada herhangi bir oluşuma müsaade etmeyeceğimizi ifade ettik. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim yaptığımız faaliyetler tamamen hudutlarımızın, vatandaşlarımızın güvenliği içindir" şeklinde konuştu.

KİMSE KARŞIMIZA ÇIKMASIN

Akar, "Milletimizi, 40 yıldan beri başına musallat olan bu terör belasından kurtaracağız. Bununla ilgili azimliyiz, kararlıyız ve buna da muktediriz. Bu konuda kimse karşımıza çıkmasın, bize engel olmaya kalkmasın. Bizim tek hedefimiz teröristler. Kürtler, Araplar bizim kardeşimiz. Siviller ve çevreye zarar gelmemesi için alınması gereken her türlü tedbiri hem planlama hem icra safhasında aldığımız ve bu konuda yaptıklarımız ortadadır. Diğer hiçbir ordunun yapmadığı kadar hassas olduğumuzu herkes biliyor" dedi.

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YERİ VE ZAMANI GELDİĞİNDE

Akar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize yönelik taciz, saldırı girişimleri Tel Rıfat ve Münbiç'ten yoğunlaşmış durumda. Biz saldırı girişimlerine misliyle karşılık veriyoruz. Daha ötesi gerektiğinde de gerekeni yapmaya hazırız. Yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapılacaktır."

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