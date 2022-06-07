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POLİTİKA

Bakan Akar'dan 'yeni harekat' mesajı: Kimse karşımıza çıkmasın hedefimiz teröristler

Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye'nin kuzeyine yapılacak 5. harekata ilişkin, "Yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapılacaktır. Bu konuda kimse karşımıza çıkmasın, bize engel olmaya kalkmasın. Bizim tek hedefimiz teröristler" dedi. Akar, Karadeniz’de "tahil koridoru"nun nasıl oluşturulacağı, mayınların nasıl temizleneceği, gemilere kimin refakat edeceği gibi teknik planlamalara yönelik konular üzerindeki çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

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Osman Özgan Yeni Şafak
Bakan Akardan son dakika yeni harekat mesajı: Kimse karşımıza çıkmasın hedefimiz teröristler
Milli Savunma Bakanı Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'ye olası yeri hareket ve Ukrayna depolarında bekletilen 20 milyon tondan fazla tahılın çıkarılması için oluşturulacak "tahıl koridoru"yla ilgili önemli mesajlar verdi.

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TAHIL KORİDORUNDA EPEY İLERLEME SAĞLANDI

Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar, Türkiye'nin tahıl koridoruyla ilgili çabalarına dikkat çekerek, "Bunun bir an önce sonuçlanmasına gayret gösteriyoruz. Rusya ile Ukrayna ile görüşüyoruz, BM ile görüşüyoruz sonuç olarak da bu konunun çözümü için uğraşıyoruz. Bununla ilgili epey bir ilerleme sağlandı. Nasıl yapılacak, mayınlar nasıl temizlenecek, kim yapacak, koridor nasıl oluşturulacak, kim refakat edecek gibi teknik planlamalara yönelik konular üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Geçen cumartesi günü bununla ilgili BM'den bir yetkili ile Bakanlığımızdaki bir arkadaşımız görüştü. Taraflarda çözüm iradesi olduğu için süreç ilerliyor. Herkes karşılıklı olarak bir şeylerden emin olmak istiyor. Biz de o güvenin temin edilmesi için çalışıyoruz" diye konuştu.

Suriye'ye 5. harekatın 2 nedeni var
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Suriye'ye 5. harekatın 2 nedeni var

HERHANGİ BİR OLUŞUMA MÜSADE ETMEYİZ

Suriye'nin kuzeyine yapılacak harekatla ilgili de Akar, "Diyoruz ki biz hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacağız. Bizim derdimiz bu. Hudutlarımızı ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden sınırlarımızda herhangi bir şekilde bir oluşumu istemiyoruz. Nitekim 2016'dan itibaren başlandı ve terör koridorlarını parçaladık. Bundan sonra da orada herhangi bir oluşuma müsaade etmeyeceğimizi ifade ettik. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim yaptığımız faaliyetler tamamen hudutlarımızın, vatandaşlarımızın güvenliği içindir" şeklinde konuştu.

KİMSE KARŞIMIZA ÇIKMASIN

Akar, "Milletimizi, 40 yıldan beri başına musallat olan bu terör belasından kurtaracağız. Bununla ilgili azimliyiz, kararlıyız ve buna da muktediriz. Bu konuda kimse karşımıza çıkmasın, bize engel olmaya kalkmasın. Bizim tek hedefimiz teröristler. Kürtler, Araplar bizim kardeşimiz. Siviller ve çevreye zarar gelmemesi için alınması gereken her türlü tedbiri hem planlama hem icra safhasında aldığımız ve bu konuda yaptıklarımız ortadadır. Diğer hiçbir ordunun yapmadığı kadar hassas olduğumuzu herkes biliyor" dedi.

YERİ VE ZAMANI GELDİĞİNDE

Akar sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Bize yönelik taciz, saldırı girişimleri Tel Rıfat ve Münbiç'ten yoğunlaşmış durumda. Biz saldırı girişimlerine misliyle karşılık veriyoruz. Daha ötesi gerektiğinde de gerekeni yapmaya hazırız. Yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapılacaktır."

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Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği harekatı dünya basını nasıl gördü?

Gözler terör hedeflerinde: Türkiye'den gelecek haberi bekliyorlar
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Türkiye'nin güney komşusu Suriye'de 2011'in ilkbaharında başlayan sokak gösterileri, rejim güçlerinin silahlı karşılık vermesiyle iç karışıklığa dönüştü.
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Suriye rejiminin yapılan çağrılara rağmen gösterilere silahlı güç kullanmakta ısrar etmesi üzerine, rejim karşıtları da Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) adıyla silahlanma yoluna gitti. Kısa sürede rejim karşıtlarının birleştiği ÖSO, ülkenin birçok bölgesinde kontrolü ele geçirdi. Ancak zaman içerisinde ÖSO'yu oluşturan gruplar arasında yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle kazanılan birçok nokta, rejim veya terör örgütleri PKKYPG ile DEAŞ'ın ele geçti. Rejim karşıtı silahlı güçler arasındaki dağınık yapı, 2019'da SMO adıyla birleşerek, ortak hareket etmeye başladı.<br>
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SINIR ÖTESİ HAREKATLARLA BÖLGE GÜVENLİ HALE GETİRİLDİ<br><br>Suriye'nin Azez, Afrin, Cerablus, El Bab, Tel Abyad ve Resulayn bölgeleri terör örgütleri DEAŞ ve PKKYPG tarafından ele geçirildi.<br>
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Terör örgütlerinin kontrolündeki bölgelerden yapılan saldırıların ölümlere ve sınır kentlerinde yaşayanların güvenliğini tehdit etmesi üzerine TSK, 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı, 20 Ocak 2018'de Zeytin Dalı ve 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı harekatlarını düzenledi. Başarıyla sonuçlanan harekatlar ile bölgeler terör örgütlerinden arındırılarak güvenli hale getirildi. Huzur ortamının oluşmasının ardından bu kentleri zorunlu olarak yerlerinden edilen yüz binlerce Suriyeli geri döndü.
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SALDIRILAR SÜRDÜ, TÜRKİYE HAREKAT SİNYALİ VERDİ<br><br>Türkiye'nin düzenlediği harekatlar ile terörden arındırılan Azez, Afrin, El Bab bölgelerinde yaşayan siviller, Tel Rıfat, Cerablus kentlerinde yaşayanlar ile Münbiç bölgesinden yapılan saldırılara maruz kaldı. Rusya'nın askeri gücünün bulunduğu ve yapılan uyarılara rağmen saldırıların sürmesi ve son zamanlarda artış göstermesi üzerine Türkiye, her iki noktaya yönelik yeni askeri harekat düzenleneceği mesajını verdi.
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Harekat sinyali, SMO'da heyecana yol açtı. SMO unsurları, Tel Rıfat ve Münbiç kentlerinin kırsalındaki cephe hatlarında olası bir harekat için teyakkuza geçti. SMO askerleri, bir an önce her 2 kentin de teröristlerden arındırılması için göreve hazır olduklarını ifade etti.<br>
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Cephe hatlarında silah ve mühimmatın yanı sıra asker sayısını da artıran SMO, 24 saat olası terör saldırılarına karşı eli tetikte görev yapıyor.
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Gün içerisinde komutanları tarafından eğitilen askerler, cephe hattında teröristlerin kullandığı karargah ve mevzileri gözetlerken, bir yandan da harekat için Türkiye'den gelecek haberi bekliyor.<br>
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SMO askerleri, güvenli hale getirilen bölgeleri tehdit eden teröristlerin bulunduğu alanların temizlenmesine yönelik yeni harekatın kendilerini heyecanlandırdığını belirtti.
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Binlerce insanın yıllardır zorunlu olarak göç ettirildikleri Tel Rıfat ve Münbiç'teki evlerine dönmek istediklerini belirten SMO askerleri, her zaman tek umutlarının Türkiye olduğunu kaydetti. Harekatta yer alacaklarını dile getiren ordu mensupları, teröristlerle kanlarının son damlasına kadar savaşacaklarını aktardı.
Gözler terör hedeflerinde: Türkiye'den gelecek haberi bekliyorlar
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), güvenli hale getirilen bölgelere saldırıların düzenlendiği terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat ve Münbiç kentlerine yönelik harekat sinyali vermesi, Suriye'de heyecana yol açtı. Daha önce düzenlenen sınır ötesi harekatlarda TSK ile hareket eden Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, hazırlıklarını tamamladı. Tel Rıfat ve Münbiç kırsalındaki cephe hatlarında elleri tetikte SMO askerleri, 24 saat teröristlerin bulunduğu alanları takip ederken, harekat için de Türkiye'den gelecek haberi bekliyor.
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