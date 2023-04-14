Bakan Akar'dan Yedili Masa'ya 'terör' tepkisi

"Bu kazanımları tehlikeye düşürmemek lazım. Güvenlik olmadan hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla bizim 40 yıldır başımıza musallat olan terör belasına karşı verdiğimiz mücadelenin çok iyi anlaşılması lazım. Terörle mücadelede önemli bir noktaya gelindi. Terör örgütünde çöküş alametleri var. Katılımlar sıfır, kaçışlar çok. Sözde elebaşları ile terör örgütünün hamileri operasyonların durdurulması için konuşuyorlar. Bunlar bunun alameti. Tam bu noktaya gelmişken herhangi bir şekilde hata başımızı belaya sokar. Bizim tek amacımız asil milletimizin başına musallat olan terör belasına son vermek. Dolayısıyla oy verirken terörle arasına mesafeye koymayanlara dikkat edin. Dağdakiler, Kandil'dekiler, teröristler kiminle konuşuyor? Burada bazı siyasilerle konuşuyor. O siyasiler kiminle ittifak yapıyor? Bunu görmek lazım. Bu konuda kimse 'bana ne' diyemez."