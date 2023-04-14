Bakan Akar'dan Yedili Masa'ya 'terör' tepkisi

Hulusi Akar
Terör örgütü YPG ile PKK'nın aynı olduğunu, bir farklarının bulunmadığını vurgulayan Akar, “Bunun dışında bir şey söylerseniz bu aklımıza ihanettir, hakarettir. Bunlar bütün istihbarat raporlarında, yayınlarda da yer alıyor. İkisi de aynı. Birini masum gösterip, ‘onlar başka bunlar başka' demeniz, onlarla iş birliği yapmanız kesinlikle uygun değil.
Muhataplarımıza, müttefik ülkelerin üniformalı personelinin teröristlerle konuşmasının 85 milyonu kızdırdığını ve iki ülke arasındaki ittifaka zarar verdiğini açık ve net bir şekilde söylüyoruz. Bizim temennimiz bunun bir an önce anlaşılması ve bu sevdadan vazgeçilmesi. Siz DEAŞ bahanesiyle 10 bin kilometreden gelirken biz burnumuzun dibindeki PKK/YPG tehdidine karşı sessiz kalmayız, kalamayız. Ne yaparsanız yapın. Bu konuda karşımıza kim çıkarsa çıksın 85 milyon bitmeden bizim susmamız mümkün değil. ‘Ölürsek şehit kalırsak gazi', bu konuda azimliyiz, kararlıyız politikanızı, planınızı buna göre yapın” şeklinde konuştu.
70 bine yakın Suriyeli kendi isteğiyle döndü
Hudutların cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleriyle korunduğunu ifade eden Bakan Akar, “Bazıları çıkıp gerçek dışı iddialarda bulunuyorlar. Bir videoyu alıp ‘Afganlar geçiyor' diyorlar. Videoyu inceliyorsunuz bunun ne zaman ne mekan bakımından Türkiye ile alakası yok. Bunu ispatlıyorsunuz, aradan bir ay geçiyor bir daha başlıyorlar. Böyle bir muhalefet, yaklaşım, anlayış var. Bununla mücadele ediyoruz” dedi.
6 Şubat depremlerinin ardından ortaya atılan 'Türkiye'ye sığınmacı akını' iddiasının da tamamen gerçek dışı olduğunu aktaran Akar, ailesini, evini kaybeden 70 bine yakın Suriyelinin kendi isteğiyle hudut kapısından Suriye'ye döndüğünü açıkladı. Akar, hudutlardan yasa dışı geçişe müsaade etmelerinin asla söz konusu olmadığını da belirtti.
Mehmetçiğin gerek yurt içinde gerek sınır ötesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi destanlar yazdığını bildiren Akar, “Terörle mücadelede teröristler tarafından ‘girilemez', ‘çıkılamaz' denilen yerlerin hepsine Mehmetçik girdi. Zap, Gara dahil her tarafa giriliyor. İnşallah asil milletimizi terör belasından kurtaracağız. Bunun için çalışmalarımızı artan şiddette sürdürüyoruz” diye konuştu.
“Katılımlar sıfır, kaçırlar çok"
Sosyal, siyasi, ekonomik, ticari ve özellikle güvenlik konusundaki kazanımların önemine vurgu yapan Akar, şunları kaydetti: