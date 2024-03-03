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Bakan Bolat ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı el-Kasabi arasında kritik görüşme: Hedef 10 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Sayın Majid Al Kasabi ile Riyad'da bir araya geldi. Türk şirketlerinin, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamında başlatılan mega projelerde aktif rol alması konusundaki niyetlerini yinelediklerini ifade eden Bakan Bolat, "Görüşmede, 2023'te 6,8 milyar doları bulan ticaret hacmimizi orta vadede 10 milyar dolara ulaştırma hedefimiz üzerine istişarelerde bulunduk." dedi.

Semih Bozkuş
19:14 - 3/03/2024 Pazar
Güncelleme: 19:14 - 3/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Bakan Bolat, Suudi Arabistanlı mevkidaşı el-Kasabi ile görüştü.
Bakan Bolat, Suudi Arabistanlı mevkidaşı el-Kasabi ile görüştü.

Türkiye ve Suudi Arabistan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacmini orta vadede 10 milyar dolara ulaştırma hedefleri üzerinde istişarelerde bulunduklarını bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistanlı mevkidaşı el-Kasabi ile bir araya geldiklerini belirtti.

"2024 yılı Türkiye-Suudi Arabistan ekonomik ilişkilerinin zirvesi olacak"

Türk şirketlerinin, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamında başlatılan mega projelerde aktif rol alması konusundaki niyetlerini yinelediklerini ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Görüşmede, 2023'te 6,8 milyar doları bulan ticaret hacmimizi orta vadede 10 milyar dolara ulaştırma hedefimiz üzerine istişarelerde bulunduk. Giderek çeşitlenen ticaretimiz, iki ülkede artan firma sayımız, güçlenen yatırımlarımız ile 2024 yılının Türkiye-Suudi Arabistan ekonomik ilişkilerinin zirvesi olacağına inanıyoruz."



#Majid Al Kasabi
#Suudi Arabistan
#Ticaret Bakanı
#Ömer Bolat
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