Gündem Bakan Çavuşoğlu açıkladı Şam ile ikinci temas ne zaman olacak?
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Şam ile ikinci temas ne zaman olacak?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve Suriye Dışişleri Bakanı ile gerçekleştireceği üçlü görüşmenin tarihinin ocak ayının ikinci yarısında, üçüncü bir ülkede olabileceğini söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Şam ile ikinci temas ne zaman olacak?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ile ilk temasa ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Lavrov'un kendisine üçlü bakanlar toplantısını ne zaman yapacaklarını sorduğunu ifade etti.

'HAZIRLIĞINI İYİ YAPMALIYIZ'

Çavuşoğlu, Lavrov'a ''Hazırlığını iyi yapalım, ne zaman hazırsak o zaman gerçeklikleştirelim'' dediklerini aktardı. Çavuşoğlu, görüşmenin Ocak ayının ikinci yarısında, üçüncü bir ülkede de olabileceğini dile getirdi. Çavuşoğlu, ''Önce teknik, sonra askeri düzeyde toplandık, şimdi siyasi düzeyde. İleride daha üst düzeyde olur mu olmaz mı onun çalışmasını yapacağız '' ifadelerini kullandı.

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BREZİLYA'DA ÖNEMLİ TEMASLAR

Brezilya temaslarına ilişkin de bilgi veren Bakan Çavuşoğlu, Brezilya'nın yeni Dışişleri Bakanı, ile Gabon Michael Moussa Adamo ve Guetemala Dışişleri Bakanı Mario Adolfo Bucaro Flores ile görüşeceğini söyledi. Çavuşoğlu, Pazar günü de Almanya Cumhurbaşkanı Walter Steinmeier ve Ukrayna Başbakan yardımcısı Yullya Sviderenko ile görüşeceğini dile getirdi.

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