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Bakan Çavuşoğlu UNICEF İcra Direktörü ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell ile Ankara'da bir araya geldi.

11:04 . 28/02/2023 Salı
AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell ile Ankara'da bir araya geldi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,
UNICEF İcra Direktörü Russell
ile görüştüklerini bildirdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,
"UNICEF İcra Direktörü, dayanışma ziyareti için Ankara'daydı. Uluslararası toplumun bu zor zamanımızda verdiği desteğe teşekkür ediyoruz."
ifadesini kullandı.

#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
#UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell
#Birleşmiş Milletler
1 saat önce
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Bakan Çavuşoğlu UNICEF İcra Direktörü ile görüştü
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