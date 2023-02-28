Bakan Çavuşoğlu UNICEF İcra Direktörü ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, depremlerin ardından Türkiye'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Mısırlı mevkidaşı Şükri ile görüştü. "Mısırla yeni bir sayfa açıyoruz" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Bizim görüşmelerimizden sonra Cumhurbaşkanlarımız Türkiye'de ya da Mısır'da görüşebilir. Bu doğrultuda da bundan sonra bir araya gelmeye devam edeceğiz." dedi.