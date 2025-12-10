Bakan Ersoy: Sesi kısılmaya çalışılan tüm masum insanların feryadını derinden hissediyoruz

Yeni Şafak
16:0110/12/2025, Çarşamba
AA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Bakan Ersoy paylaşımında; "Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle başta Gazze olmak üzere, zulüm gören, sesi kısılmaya çalışılan tüm masum insanların feryadını derinden hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Bakan Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle başta Gazze olmak üzere, zulüm gören, sesi kısılmaya çalışılan tüm masum insanların feryadını derinden hissediyoruz. Türkiye, insan onurunu esas alan, barış ve vicdanın egemen olduğu bir dünya için her zeminde kararlı bir mücadele veriyor. Çünkü insanı korumak, insanın onurunu yüceltmek, devletimizin en önemli gayesidir."




#Dünya İnsan Hakları Günü
#Mehmet Nuri Ersoy
#Kültür ve Turizm Bakanı
