Bakan Fidan Gazze için temaslarını sürdürüyor: ABD'li mevkidaşı Blinken'la telefonda görüştü

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, yaptıkları telefonda görüşmesinde İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaları ele aldığı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İkili, İsrail-Filistin çatışmasının yayılmasını önlemek, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak ve insani yardımı seferber etmek için bölgesel liderlerle temas kurma ihtiyacını ele aldı” denildi.