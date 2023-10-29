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Bakan Fidan Gazze için temaslarını sürdürüyor: ABD'li mevkidaşı Blinken'la telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili, Filistin ile İsrail arasında devam eden çatışmaları ele alırken, rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımın seferber edilmesi amacıyla bölgesel liderlerle temas kurma ihtiyacına vurgu yapıldı.

Muhammed Emre Kömürcü
23:38 - 29/10/2023 Sunday
Güncelleme: 23:45 - 29/10/2023 Sunday
IHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, yaptıkları telefonda görüşmesinde İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaları ele aldığı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İkili, İsrail-Filistin çatışmasının yayılmasını önlemek, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak ve insani yardımı seferber etmek için bölgesel liderlerle temas kurma ihtiyacını ele aldı” denildi.


Blinken’ın Bakan Fidan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın ABD’nin Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki Filistin halkına 100 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağı yönündeki yaptığı duyuruyu ele aldığı ifade edilen açıklamada, “İkili ayrıca, İsveç’in NATO’ya katılımı konusunda kaydedilen ilerlemeyi de ele aldı” denildi.


#Hakan Fidan
#Antony Blinken
#Dışişleri Bakanlığı
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