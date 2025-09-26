Yeni Şafak
Bakan Fidan İİT toplantısında çağrı yaptı: İsrail'in suçlarını uluslararası toplumun önünde ifşa etmeliyiz

19:3026/09/2025, Cuma
AA
Hakan Fidan, İİT Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı’na başkanlık etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı’na başkanlık etti. Bakan Fidan açılış konuşmasında, iki acil riskle karşı karşıya olunduğunu vurgulayıp, "Birincisi, Gazze'deki soykırım ile İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme ve Filistinlileri zorla yerlerinden etme çabaları. İkincisi, İsrail'in tüm bölgemizin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden hesaplı yayılmacılık ve istikrarsızlaştırma stratejisi." dedi. İsrail'e yapılan tüm uluslararası silah ve mühimmat sevkiyatlarını durdurmak için ortak çabaya devam vurgusu yapan Bakan Fidan, "İsrail'in suçlarını uluslararası toplumun önünde ifşa etmeliyiz." ifadelerini kullandı. Fidan, Suriye, Yunanistan ve Kıbrıs konusunda da mesajlar verdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Başkanı sıfatıyla Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası çerçevesinde İİT Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti.

"Netanyahu hayalleriyle körleşen bir haydut aktör haline geldi"

Toplantının açılışında konuşan Fidan, iki acil riskle karşı karşıya olunduğuna dikkati çekerek, "
Birincisi, Gazze'deki soykırım ile İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme ve Filistinlileri zorla yerlerinden etme çabaları. İkincisi, İsrail'in tüm bölgemizin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden hesaplı yayılmacılık ve istikrarsızlaştırma stratejisi. ⁠İsrail, Netanyahu rejimi altında 'Büyük İsrail' hayalleriyle körleşen bir haydut aktör haline gelmiştir."
ifadelerini kullandı.

Fidan, İİT ülkelerinin ortak bir tutum benimsemesinin önemine işaret ederek, İsrail'e yapılan tüm uluslararası silah ve mühimmat sevkiyatlarını durdurmak için ortak çabanın devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi süreçlerinin "cezasızlığı sona erdiren araçlar" haline gelmesini sağlayarak hukuki mücadele alanının güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Fidan, Filistin Devleti'nin BM'ye tam üyeliğinin gerçekleşmesi için Filistin Devleti'nin tanınması yönünde son dönemde yakalanan ivmenin önemine vurgu yaptı.

"Suriye'nin istikrarı bölgeninkinden ayrı düşünülemez"

Fidan, İsrail'in suçlarını uluslararası toplumun önünde ifşa etmesi gerektiğini belirterek,
"Suriye'nin istikrarı, geniş bölgemizin istikrarından ayrı düşünülemez. İsrail'in Suriye'deki suçlarını durdurmak da aynı derecede hayati önem taşımaktadır."
dedi.
Suriyelilerin özellikle yeniden inşa sürecinde İİT üyelerinin desteğine ihtiyaç duyacağını ifade eden Fidan,
"İslam düşmanlığı artıyor. Müslüman toplulukları hedef alan ırkçı eylemler devam ediyor. Bu konularda ortak bir tepki göstermeliyiz."
değerlendirmesinde bulundu.

Fidan, Kıbrıs meselesi ve Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlığının durumunun dış politikadaki iki önemli maddeyi oluşturduğunu aktararak, İİT üye devletlerine Müslüman Kıbrıs Türklerinin özden gelen haklarını destekleme ve doğrudan temas kurma çağrısında bulundu.

Bakan Fidan, Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlık ve Oniki Ada'daki Müslüman Türk nüfusun, en temel hak ve özgürlüklerini engelleyen ciddi ihlallerle karşı karşıya olduklarını sözlerine ekledi.


#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanı
#İsrail
#Suriye
#İslam İşbirliği Teşkilatı
#Birleşmiş Milletler
