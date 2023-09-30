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Bakan Fidan yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 9 başkent için yeni büyükelçilik görevlerini isimlere telefonla ulaşarak tebliğ etti.

20:14 . 30/09/2023 السبت
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere telefonla yeni görevlerini bildirdi.

Buna göre Erkan Özoral, Bratislava Büyükelçiliği; Burhan Köroğlu, Nuakşot Büyükelçiliği; Ahmet Demirok, Aşkabat Büyükelçiliği; Cem Işık, Minsk Büyükelçiliği; Emrullah İşler, Riyad Büyükelçiliği; Can İncesu, Librevil Büyükelçiliği; Tunca Özçuhadar, Montevideo Büyükelçiliği; Mehmet Küçüksakallı, Asmara Büyükelçiliği ve Fatih Ulusoy, Üsküp Büyükelçiliği için görev tebligatlarını aldı.


#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanlığı
#büyükelçilik
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