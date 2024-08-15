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Bakan Fidan'dan Filistin mesajı: Türkiye haklı davalarında kardeşlerinin yanında olmaya devam edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, TBMM Genel Kurulunda yaptığı hitabın ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bakan Fidan paylaşımında; Türkiye'nin haklı davalarında Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Seda Ekinci
16:49 - 15/08/2024 jeudi
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Filistin vurgusu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Filistin vurgusu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, TBMM Genel Kurulunda yaptığı hitabın ardından paylaştığı mesajında,
"Türkiye'nin haklı davalarında Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğini"
belirtti.

Bakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, TBMM Genel Kurulundaki hitabının ardından X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Abbas'ın TBMM Genel Kurulunda hitap ettiğini kaydeden Fidan,
"Filistinlilerin kendi topraklarında, kendi devletlerinin çatısı altında özgürce yaşayacakları gün elbet gelecektir. Türkiye, haklı davalarında Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edecek."
ifadelerini kullandı.

Filistin lideri Abbas'ın TBMM Genel Kurulunda 46 dakika süren konuşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ve davetliler tarafından ayakta alkışlanmıştı.



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas TBMM'den dünyaya seslendi: Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin öncülüğünü takdirle karşılıyoruz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda soykırımcı İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yürüttüğü insanlık dışı saldırı ve katliamlarıyla ilgili konuşma gerçekleştirdi. Abbas, konuşmasına ''Filistin halkının büyük acısını anlatmaya geldim'' ifadeleri ile başladı. 'Filistin davası Türkiye'de ana mesele haline gelmiştir' diyen Abbas, ''Türkiye meşru haklarımızı savunuyor. Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin öncülüğünü takdirle karşılıyor kendisini kutluyoruz. Halkımızın adil davasını savunduğunuz için sizleri selamlıyorum'' açıklamasında bulundu. Abbas ayrıca Gazze'ye gitme kararı aldığını belirterek, ''Önümüzde bir çözüm kalmadı, Gazze'ye gitme kararı aldım. Benim hayatım Gazze'deki bir çocuğun hayatından daha değerli değil, ya zafer ya şehadet!'' dedi.

Mahmut Abbas TBMM'den dünyaya seslendi: Hayatıma mal olsa da Gazze'ye gideceğim

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'de Genel Kurul'a hitap etti. Abbas, "Askeri değil siyasi yöntemler barışı getirebilir. İsrail’n kısmi çözümlere yönelmesi doğru değildir. Gazze bütün toprakarıyla bizimdir, Batı Şeria ve Doğu Kudüs gibi. Topraklarımızı bir karış dahi olsa parçalayan hiçbir çözüme eyvallah demiyoruz. Önümüzde bir çözüm kalmadı. Ben Filistin liderliğindeki bütün kardeşlerime birlikte Gazze’ye gitme kararı aldım. Sınır tanımayan düşmanlığa karşı birlikteyiz. Bizim hayatımız Gazze’deki bir çocuğun hayatından daha değerli değildir. Ya zafer ya şehadet. Filistin Devleti’nin tanınması için çalışmaya devam edeceğiz. BM nezdinde tanınmak istiyoruz. İşgal bitinceye kadar yolumuza devam edeceğiz."



#Hakan Fidan
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