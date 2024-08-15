Bakan Fidan'dan Filistin mesajı: Türkiye haklı davalarında kardeşlerinin yanında olmaya devam edecek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'de Genel Kurul'a hitap etti. Abbas, "Askeri değil siyasi yöntemler barışı getirebilir. İsrail’n kısmi çözümlere yönelmesi doğru değildir. Gazze bütün toprakarıyla bizimdir, Batı Şeria ve Doğu Kudüs gibi. Topraklarımızı bir karış dahi olsa parçalayan hiçbir çözüme eyvallah demiyoruz. Önümüzde bir çözüm kalmadı. Ben Filistin liderliğindeki bütün kardeşlerime birlikte Gazze’ye gitme kararı aldım. Sınır tanımayan düşmanlığa karşı birlikteyiz. Bizim hayatımız Gazze’deki bir çocuğun hayatından daha değerli değildir. Ya zafer ya şehadet. Filistin Devleti’nin tanınması için çalışmaya devam edeceğiz. BM nezdinde tanınmak istiyoruz. İşgal bitinceye kadar yolumuza devam edeceğiz."