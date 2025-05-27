Bakan Fidan'dan Rusya ve Ukrayna'ya net mesaj: Müzakereler için ev sahipliğine hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ziyaret için geldiği Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile basın açıklaması düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;





'Liderlerimiz arasında sağlam bir ilişki var'

"Sayın Lavrov'a teşekkürlerimiz sunuyorum. 1 yıl aradan sonra Moskova'da bulunmaktan memnunum. Dün önemli görüşmelerimiz oldu. Sayın Putin ile görüştük. Ziyaretim çok boyutlu ilişkilerimizi ele almamızı sağladı. Bugün de Sayın Lavrov ile bölgesel, ikili ilişkileri küresel sorunları ele alma şansımız oldu.





Türkiye, Rusya arasındaki ilişkileri bölgenin istikrarı için her zamankinden daha önemli bir rol oynuyor. Liderlerimiz arasında sağlam bir ilişki var. Bu iletişim ilişkilerimizi sonuç odaklı yürütmemizi sağlıyor. Rusya ile son derece önemli bağlarımız var. Akkuyu'nun bir an önce faaliyete geçmesi için çaba gösteriyoruz. İkili ilişkilerimiz derinleştirme çabasındayız.





Putin ile yaptığımız görüşmede Cumhurbaşkanımızın hassas olduğu konuları gündeme getirdik. Rusya-Ukrayna müzakere görüşmelerinin Türkiye'de yapılması talebimizi ilettik. Ayrıca Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşası konusunda yaşanan aksaklıklar iletildi.





'Ev sahipliğine hazırız'

Sayın Putin bizzat yetkilendirdiği bir heyeti İstanbul'a gönderdi. Görüşmelerde mutabık kalınan takasın tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Sayın Erdoğan'ın tüm taraflara söylediği gibi Türkiye her türlü desteği vermeye hazır. Rusya-Ukrayna müzakereleri için ev sahipliğine her zaman hazır olduğumuzu ifade ettik. Bunun bir görev olduğuna inanıyoruz. Elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz.





'Suriye için çaba harcamaya devam edeceğiz'

Yaptırımların kaldırılması yönünde aldırılan kararlar çok önemli. Cumhurbaşkanımız ile yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. Tüm bu konuları bugün ele alma imkanımız oldu. Suriye halkının refaha kavuşması için çaba harcamaya devam edeceğiz.





'Bu kadar kan, gözyaşı ve acı neticesiz kalmaz'

"Gazze'de devam eden soykırımın, insanlık dramının bir an önce durması gerekmekte. Aksi takdirde İsrail'i de içine alacak bir kaosun, yayılmanın önüne kimsenin geçmesi mümkün değil. Bu kadar kan, gözyaşı ve acı neticesiz kalmaz. Bunun bir an önce durması gerekiyor. İnsanlık ve uluslararası toplum buradaki kaybettiği sınavı yeniden kazanmak için elinden gelen bütün çabayı göstermek zorundadır"

Lavrov, basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Rusya ve Türkiye dışişleri bakanlıkları olarak koordinasyon halindeyiz. Rus turistler Türkiye'yi tercih ediyor. Geçtiğimiz sene bir rekor kırıldı. Orman yangınları ile mücadele önemli bir işbirliğimiz olabilir. Uluslararası konulardaki yaklaşımlarımızı teyit ettik. Suriye konusunda temas halindeyiz. Gazze'de olup bitenlerin kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Rusya ve Türkiye olarak Filistin devletinin kurulmasından yanayız. Hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Tüm imkanlarımızı kullanacağız. Bölgedeki ülkeler ile temas halinde olacağız.





Barış görüşmelerini yeniden başlatmaya hazırız

Barış sürecine Türkiye ve ABD destek veriyor. Barış görüşmelerini yeniden başlatmaya hazırız.





Trump 'bizim savaşımız değil' demişti. Trump, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin devam etmesinden yana. Putin'le ortak inisiyatiften yana. Ama bazıları savaşın bitmesini istemiyor. Savaş bitecek olursa onların da politik siyasi kariyerleri bu şekilde sona erecek. Egoist çıkarları ve bunu ulusal çıkarlarının üzerinde tutmaları uluslarının acı çekmesine neden oluyor.



