Bakan Göktaş KADEM'in Gazze'ye yardım için düzenlediği hayır çarşısını ziyaret etti: Türkiye her daim Filistinlilerin yanında

"Bizler bayrama gireceğiz fakat bugün dünyanın diğer ucunda değil aynı coğrafyamızda olan Filistinli kardeşlerimiz, Gazzeli kardeşlerimiz maalesef bombalar altında bayram yaşayacaklar. Bizler de bu zorlu günlerinde bu tür desteklerimizle Türkiye olarak her daim onların yanındayız. Bildiğiniz gibi Türkiye, Gazze'ye ve Filistin'e en çok yardım yapan ülkelerin başında, birinci sırada yer alıyor. Bizler her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz ve bu yaşanan soykırımı asla unutmayacağız. Bu çok kıymetli bir konu, çok önemli bir konu. Gündemden düşürmeyeceğiz. Bir an önce de ateşkesin sağlanması ve Filistinli kardeşlerimizin huzura ermesini diliyoruz."