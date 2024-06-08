Bakan Göktaş KADEM'in Gazze'ye yardım için düzenlediği hayır çarşısını ziyaret etti: Türkiye her daim Filistinlilerin yanında

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) 55 ilde hayata geçireceği "Gazze'ye Kardeş Payı" kampanyası kapsamındaki İstanbul hayır çarşısını ziyaret etti. Göktaş'a, KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar eşlik etti. Göktaş ile Bayraktar burada kurulan stantları inceledi, alışveriş yaptı ve aralarında Esra-Berat Albayrak çiftinin kızları Mahinur Albayrak'ın da olduğu vakıf gönüllülerini çalışmalarından ötürü tebrik etti.
TÜM DÜNYA TÜRKİYE GİBİ FİLİSTİNLİLERİN YANINDA OLMALI
Bakan Göktaş, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Gazze'ye Kardeş Payı" kampanyasını çok anlamlı bulduğunu söyledi. Toplanan yardımların Kızılay üzerinden Filistinlilere ulaştırılacağının altını çizen Göktaş, "Bu kermes tabii ki sivil toplum gönüllülerinin ele aldığı, pek çok bağışçının da yer aldığı bir organizasyon. Bu, aynı zamanda her daim Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde devlet kurumları olarak bütün STK'larımızla her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzun göstergesi. Biliyorsunuz, dünyanın gözü önünde çok büyük bir soykırım yaşanıyor ve biz her daim Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Tüm dünyayı da Türkiye gibi dimdik Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya davet ediyoruz. Bu kıymetli hayır içerisinde emeği geçen bütün paydaşlara, gönüllülere teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.
GÜNDEM HER DAİM FİLİSTİN
Kermesin pazar gününe kadar devam edeceğini belirten Göktaş, bu tür toplulukları ve çalışmaları çok önemli bulduklarını, devamının da gelmesini dilediklerini kaydetti. Gündemlerinin her daim Filistin olduğunu dile getiren Göktaş, şöyle konuştu: