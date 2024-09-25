Bakan Güler: Şırnak petrolün başkenti olma yolunda

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmasında, "Artık Gabar ve Kato dağları terörle değil, petrolle anılıyor. Yeni petrol sahaları keşfediliyor ve petrol üretimi de artıyor. Türkiye'deki günlük petrol üretiminin yüzde 40'tan fazlası şu anda Gabar'da gerçekleştiriliyor. Hiç şüpheniz olmasın ki Şırnak, petrolle kalkınacak ve bölgenin yıldızı olacaktır" dedi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve partililerle görüştü.
Şırnak'ın birçok alanda sahip olduğu imkanları ve zenginlikleriyle ülkenin en mümtaz şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Güler, tüm bu güzelliklerine rağmen Şırnak'ın maalesef yıllarca terörden çok çektiğini, bölgenin yeterince gelişemediğini, gerçek potansiyelini bir türlü gösteremediğini belirtti.
"Şırnak, petrolle kalkınacak ve bölgenin yıldızı olacaktır"
Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bunun yanı sıra enerji alanında da yatırımların devam ettiğini ifade eden Güler, Şırnak'ın bölgesel ticarette de bir köprü vazifesi gördüğünü belirtti.
Güler, Silopi'deki Habur Sınır Kapısı'nın, ülkenin Irak'a ve Orta Doğu'ya açılan bir sınır kapısı olması nedeniyle önemli bir gelir kaynağı olduğuna işaret ederek, şu anda da Şırnak'ın ilçeler ve çevre illerle bağlantı yollarının yapımının sürdüğünü kaydetti.
Tarım ve hayvancılıkta da şehrin sahip olduğu büyük potansiyeli ortaya koyabilmesi için sulama ve hibe desteği başta olmak üzere çiftçilere önemli destekler sağlanarak bu alanda tam kalkınmanın hedeflendiğini dile getiren Güler, özellikle yer fıstığı üretiminde Şırnak'ın son yılların parlayan yıldızı konumunda olduğunu vurguladı.
"Elde ettiğimiz paha biçilmez bir kazanımdır"
Milli Savunma Bakanlığı olarak da Şırnak'ın gelişimine yönelik katkılar sunma gayretinde olduklarını belirten Güler, çeşitli vesilelerle gerçekleştirdikleri ziyaretlerde tespit ettikleri sorunlara ve iletilen taleplere yönelik çeşitli çalışmalar yaptıklarını, yapmaya da devam ettiklerini söyledi.
Güler, ilgili kurum ve kuruluşlarla temaslar kurarak sorunların çözümü ve yeni yatırımların devamı için de girişimlerde bulunduklarını anlatarak, gelişmelerin takibi açısından Şırnak'tan gelen heyetleri de Ankara'da ağırladıklarını belirtti.
Bu temaslar sonucunda, Şırnaklılardan gelen talep ve beklentilerin bir kısmına yönelik gerekli adımların da atıldığını ifade eden Güler, bazı konularda ise zamana bağlı olarak ilgili çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
Tüm bunlarla birlikte Şırnak'ın her alanda belirgin bir şekilde değişim ve dönüşüm yaşadığını, sürekli geliştiğini anlatan Güler, sağlanan huzur ve istikrar ile her geçen gün büyüyen Şırnak'a daha güzel hizmetler de kazandıracaklarını kaydetti.
Güler, şöyle konuştu: