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Bakan Işıkhan Azerbaycanlı mevkidaşı Babayev ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Sahil Babayev ile görüştü.

15:32 - 30/05/2024 Perşembe
DHA
Foto: DHA.
Foto: DHA.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye-Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu'nun 11'inci Toplantısı'nı 2 yıl aranın ardından mevkidaşım Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Kıymetli Gardaşım Sayın Sahil Babayev ve heyetlerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine katkı sunmak amacıyla sosyal güvenlik, çalışma hayatının güncel meseleleri ile iş sağlığı ve güvenliği gibi birçok alanda işbirliğimizi oluşturan başlıkları 2 yıllık bir eylem planı ile somut hale getireceğiz” dedi.



#Vedat Işıkhan
#Azerbaycan
#Türkiye
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