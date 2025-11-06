Yeni Şafak
Bakan Kacır'dan Hakkari Üniversitesine 'Milli Teknoloji Atölyesi' müjdesi

Bakan Kacır’dan Hakkari Üniversitesine ’Milli Teknoloji Atölyesi’ müjdesi

16:196/11/2025, Perşembe
IHA
Hakkari Üniversitesine ’Milli Teknoloji Atölyesi’ müjdesi
Hakkari Üniversitesine ’Milli Teknoloji Atölyesi’ müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hakkari Üniversitesi bünyesinde ’Milli Teknoloji Atölyesi’ kuracaklarının müjdesini verdi.

Hakkari ziyaretinde üniversite öğrencilerine müjde veren Bakan Kacır, "Hakkari’nin 5 bin öğrencinin bulunduğu güzel bir üniversitesi var. Milyonlarca gencimizle bir araya geldik, onların hayallerine ortak olduk. Üniversitelerde bilgi teknolojileri atölyeleri yapım sürecini başlattık. Ben ilgili arkadaşlarıma talimat veriyorum; Hakkari Üniversitesine Milli Teknoloji Atölyesi kurma müjdesini veriyorum. 2026 yılının başında hemen kuracağız" dedi.


Kacır, Hakkari’de gençlerin teknolojiyle buluşmasına büyük önem verdiklerini belirterek, "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonu doğrultusunda Türkiye’nin dört bir yanında yenilikçi eğitim ve üretim altyapılarını güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.



