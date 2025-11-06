Bakan Kacır’dan Hakkari Üniversitesine ’Milli Teknoloji Atölyesi’ müjdesi

Hakkari ziyaretinde üniversite öğrencilerine müjde veren Bakan Kacır, "Hakkari’nin 5 bin öğrencinin bulunduğu güzel bir üniversitesi var. Milyonlarca gencimizle bir araya geldik, onların hayallerine ortak olduk. Üniversitelerde bilgi teknolojileri atölyeleri yapım sürecini başlattık. Ben ilgili arkadaşlarıma talimat veriyorum; Hakkari Üniversitesine Milli Teknoloji Atölyesi kurma müjdesini veriyorum. 2026 yılının başında hemen kuracağız" dedi.