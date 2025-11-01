Bakan Kacır: Son 23 yılda dünyanın yakından takip ettiği büyük atılımlar gerçekleştirdik

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde yer alan Türkiye genelinde binlerce öğrenci bugün mezuniyet coşkusu yaşadı.





81 ilde eş zamanlı gerçekleşen ve yarın da devam edecek olan mezuniyet töreninde 2019-2025 yılları arasında 11 farklı teknoloji alanında üç yıllık eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler diplomalarını aldı.

'Artık bambaşka bir Türkiye var'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, törende yaptığı konuşmada "Bizim medeniyetimiz, 'Oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku' emri üzerine bina edilmiştir. Bu ilahi mesaj, özünde kainatın anlamlandırılması manası taşıyor. Ve bu söz bize, kitaplarla yol arkadaşlığı yapmanın da ötesinde, hayal etmeyi, merak etmeyi, keşfetmeyi, araştırmayı, geliştirmeyi söylüyor. Böyle bir medeniyetin mensuplarının bilimden uzak kalması düşünülebilir mi? Her ne kadar, bugünün baskın düşünce tarihi okumaları batı merkezli bir tarih anlayışını dayatma çabasında olsa da, insanlığın ortak birikimi elbette farklı medeniyetlerin katkıları üzerine inşa edilmiştir" dedi.

Bakan Kacır, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 23 yılda tüm dünyanın yakından takip ettiği büyük atılımlar gerçekleştirdik. Bölgesinde oyun kurucu, dünyada söz sahibi bir Türkiye'yi adım adım inşa ettik. Bugün artık bambaşka bir Türkiye var. Göklerde gururla süzülen yerli ve milli insansız hava araçlarıyla, Mavi Vatanımızda deniz platformlarıyla, uzayda iddiamızın kanıtı uydu sistemleriyle, teknolojide, mühendislikte çağ atlayan bir Türkiye var. Sadece 780 bin kilometrekarelik vatan toprağında değil; mavi vatanda, gök vatanda, siber dünyada ve uzayın derinliklerinde kendi iradesini, kendi gücünü tahkim eden bir Türkiye var" diye konuştu.





Kacır, "Gençler. Biz size inanıyoruz. Size güveniyoruz. TEKNOFEST'lerde rekorları sizlerle kırıyoruz. Sizlerin bayrağı çok daha yükseklere çıkaracağınızdan asla şüphe duymuyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğumuzda en kıymetli hazinemiz sizlersiniz. Bu anlayışla biz bugünden sonra da her daim sizinle birlikte olmaya sizin yanınızda olmaya, sizin yolunuzu açmaya devam edeceğiz. Yolunuz açık olsun" dedi.







