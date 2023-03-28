Bakan Karaismailoğlu: AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yakında açılacak

Bakan Karaismailoğlu
Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, tüm Türkiye'de olduğu gibi Ankara'da da raylı sistemler ağını genişlettiklerini ifade etti.
AKM-Gar-Kızılay metro bağlantısının tamamlanmasıyla Ankara'da Bakanlığın inşa ettiği toplam hat uzunluğunun geçmişe kıyasla yaklaşık 3 katına çıkarılmış olacağı bilgisini veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Metro aracı sayısını 4 katına çıkardık"
Karaismailoğlu, söz konusu metrolarda çalıştırılmak üzere mevcut 108 araca ilave olarak 324 yeni nesil metro araç alım işinin de Bakanlık tarafından yapıldığına işaret ederek, hatlarda çalışan metro aracı sayısını 4 katına çıkardıklarını aktardı. Mevcutta bulunan metro araçları depolama ve bakım merkezini de revize ederek, kapasitesini artırdıklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, projeye ilişkin şu bilgiyi verdi: