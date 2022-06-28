Bakan Karaismailoğlu: Binlerce iş makinesiyle vatandaşımızın yanındayız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde inceleme yaptı. Sele dayanıklı inşa edilen İkisu Köprüsü önünde açıklamalarda bulundu.

Meteorolojiden gelen uyarıların ardından tedbirleri genişlettiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu,

"Sinop Ayancık, Kastamonu, Bartın ve Karabük yoğun yağışlar aldı. Bugün itibarıyla yağmurlar şiddetini azaltmış vaziyette. Arkamızdaki dere yatağının su seviyesi de azalmış vaziyette. Bütün bakanlıklar teyakkuz halinde, binlerce iş makinesiyle vatandaşlarımızın yanındayız. Son yağmurlarla bu bölgeler de etkilenmedi. Bundan sonra da etkilenmemesi için bütün tedbirleri aldık" diye konuştu.

Geçen yıl 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketini hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, dayanıklı köprüler inşa ettiklerini ve bunlar sayesinde bölgelerin son yağışlardan hiç etkilenmediğini söyledi.

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Karaismailoğlu, "Elbette eksiklerimiz var, bunları gidermek zaman alıyor. Bu uyarıları vatandaşlarımızın dikkate alması ve ona göre tedbirler almaları, son yağışlardan etkilenmemeleri önemli bir etken oldu. Yine vatandaşlarımız uyarıları dikkate alsınlar, kulakları bizde olsun. Köy yolları, grup yolları hepsi planlandı. Bütün kamu kuruluşlarımız arazideler. İnşallah bu süreci de atlatıp olası bir afet durumunda yine etkilenmemek üzere çalışmalarımıza odaklandık, onlara devam ediyoruz" dedi.