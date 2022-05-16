Gündem Bakan Kirişci darbedilen orman muhafaza memuru ile görüştü Süreci yakından takip edeceğim
OSMANİYE

Bakan Kirişci darbedilen orman muhafaza memuru ile görüştü: Süreci yakından takip edeceğim

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Osmaniye'de kaçakçılarla mücadele ederken darbedilerek ağır yaralanan orman muhafaza memuru Atilla Yıldız'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Bakan Kirişci darbedilen orman muhafaza memuru ile görüştü: Süreci yakından takip edeceğim
Orman muhafaza memuru Atilla Yıldız

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, sosyal medya hesabından, Osmaniye'de darbedilen orman muhafaza memuru Atilla Yıldız ile ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Kirişçi, paylaşımında, "Osmaniye'de kaçakçılarla mücadele ederken ağır yaralanan orman muhafaza memurumuz Atilla Yıldız'ı arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Osmaniye Valimiz Erdinç Yılmaz ile de durumu değerlendirerek, hukuki süreci yakından takip edeceğimi belirttim" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Olay, dün Yarpuz Köyü yolunda meydana geldi. İl Orman İşletme Müdürlüğü’nde görevli orman muhafaza memurları, kaçak kesilmiş odun taşıdığı belirlenen kamyoneti durdurdu.

Kamyonet, işlemler için Dereli köyündeki Orman İşletme Müdürlüğü deposuna çekildi. Bu sırada kamyonetteki 4 kişi, tartıştıkları orman muhafaza memuru Atilla Yıldız’ı dövdü.

ZOR KURTARDILAR

Yıldız’ı meslektaşlarının müdahalesi ile köylülerin elinden zor kurtarıldı. Başından ve gözünden yaralanan Yıldız, ambulansla önce Osmaniye Devlet Hastanesi’ne daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yıldız’a saldıran 4 şüpheli, gözaltına alındı.
Şampiyon İstanbulda kazandı

Şampiyon İstanbul'da kazandı

​Trabzonspor Olimpiyat Stadyumu'nda gövde gösterisi yaptı.
Kadıköyde puanlar paylaşıldı

Kadıköy'de puanlar paylaşıldı

Fenerbahçe. sezonun son iç saha maçından beraberlikle ayrıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğana sahip çıktı

Penaltıyı kullanmadı

Penaltıyı kullanmadı

​Uğurcan Çakır taraftarın isteğini geri çevirdi.

Kartal 9 kişiyle kazandı

Kartal 9 kişiyle kazandı

​İzmir'de gülen taraf 2-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

​Yolcu otobüsünün deposundan üç göçmen çıktı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması.

'​İstanbul içinde köy hayatı yaşıyorum'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.