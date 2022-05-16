Bakan Kirişci darbedilen orman muhafaza memuru ile görüştü: Süreci yakından takip edeceğim

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, sosyal medya hesabından, Osmaniye'de darbedilen orman muhafaza memuru Atilla Yıldız ile ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Kirişçi, paylaşımında, "Osmaniye'de kaçakçılarla mücadele ederken ağır yaralanan orman muhafaza memurumuz Atilla Yıldız'ı arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Osmaniye Valimiz Erdinç Yılmaz ile de durumu değerlendirerek, hukuki süreci yakından takip edeceğimi belirttim" ifadesini kullandı.

Osmaniye'de kaçakçılarla mücadele ederken ağır yaralan orman muhafaza memurumuz Atilla Yıldız'ı arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim.

Osmaniye Valimiz Sn. Erdinç Yılmaz ile de durumu değerlendirerek, hukuki süreci yakından takip edeceğimi belirttim. pic.twitter.com/ukUX8L5LF7 REKLAM May 15, 2022

NE OLMUŞTU?

Olay, dün Yarpuz Köyü yolunda meydana geldi. İl Orman İşletme Müdürlüğü’nde görevli orman muhafaza memurları, kaçak kesilmiş odun taşıdığı belirlenen kamyoneti durdurdu.

Kamyonet, işlemler için Dereli köyündeki Orman İşletme Müdürlüğü deposuna çekildi. Bu sırada kamyonetteki 4 kişi, tartıştıkları orman muhafaza memuru Atilla Yıldız’ı dövdü.

ZOR KURTARDILAR

Yıldız’ı meslektaşlarının müdahalesi ile köylülerin elinden zor kurtarıldı. Başından ve gözünden yaralanan Yıldız, ambulansla önce Osmaniye Devlet Hastanesi’ne daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yıldız’a saldıran 4 şüpheli, gözaltına alındı.