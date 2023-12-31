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Bakan Koca paylaştı: 2023'te 804 milyon muayene gerçekleştirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bu yıl sağlıkta yapılan çalışmalar ve verilen hizmetlerin yer aldığı videoyu paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, ​​"Sağlık hizmetlerinde 2023. Yarından itibaren çok daha fazlasını, çok daha iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

15:41 - 31/12/2023 Pazar
AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bu yıl sağlıkta yapılan çalışmalar ve verilen hizmetlerin yer aldığı videoyu, ​​
"Sağlık hizmetlerinde 2023. Yarından itibaren çok daha fazlasını, çok daha iyisini yapmaya çalışacağız."
ifadeleriyle paylaştı.

Sağlık Bakanlığının, bu yıl
İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye ulaştırılmak üzere 15 uçak ve 1 gemi ile tıbbi malzeme ve cihaz, 20 ambulans ve 2 UMKE aracı gönderdiği, 292 Gazzeliyi de tedavi için Türkiye'ye getirdiği bildirildi.

Hastanelerde tüm branşlarda yapılan muayene, ameliyat, acil servis başvuru sayısı ile yıl içinde açılan hastaneler ve hastane bölümlerinin yer aldığı videoda, uçak ambulanslarla 1679, helikopter ambulansla 2 bin 695 hasta taşındığı aktarıldı.

Bu yıl 3 bin 399 böbrek, 1630 karaciğer, 39 kalp, 15 akciğer ve 1 ince bağırsak olmak üzere toplam 5 bin 84 organ nakli gerçekleştirildiği kaydedilen videoda,
2023'te tüm branşlarda personel sayısının arttığı ve 79 bin 400 kişinin sağlık ordusuna katıldığı belirtildi.

Deprem bölgesindeki hizmetler

Videoda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından verilen hizmetlere ilişkin rakamlar da paylaşıldı.

Buna göre, deprem bölgesinde 138 bin 190 sağlık çalışanı görev yaptı, sahra hastaneleri ve acil müdahale ünitelerinde 590 bin 468 hasta ve yaralı tedavi altına alındı.


Gazzelilere yönelik sağlık hizmetleri

Sağlık Bakanlığının, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'den çıkarılan yaralılarla ilgili çalışmalarına da yer verilen videoda, Bakanlığın bölgeye 15 uçak ve 1 gemi ile tıbbi malzeme ve cihaz, 20 ambulans ve 2 UMKE aracı gönderdiği aktarıldı.

Videoda, 292 hasta ve 241 refakatçi toplam 533 Gazzelinin tedavileri için Türkiye'ye getirildiği belirtilerek, bölgeye ayrıca, tam donanımlı sahra hastanesi, jeneratörler, temel yaşam malzemeleri ve ilaç gönderildiği bildirildi.



#Fahrettin Koca
#Gazze
#Sağlık Bakanlığı
18 dakika önce
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