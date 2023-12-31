Bakan Koca paylaştı: 2023'te 804 milyon muayene gerçekleştirildi

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye ulaştırılmak üzere 15 uçak ve 1 gemi ile tıbbi malzeme ve cihaz, 20 ambulans ve 2 UMKE aracı gönderdiği, 292 Gazzeliyi de tedavi için Türkiye'ye getirdiği bildirildi.