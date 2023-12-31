Bakan Koca paylaştı: 2023'te 804 milyon muayene gerçekleştirildi

Deprem bölgesindeki hizmetler
Videoda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından verilen hizmetlere ilişkin rakamlar da paylaşıldı.
Buna göre, deprem bölgesinde 138 bin 190 sağlık çalışanı görev yaptı, sahra hastaneleri ve acil müdahale ünitelerinde 590 bin 468 hasta ve yaralı tedavi altına alındı.
Gazzelilere yönelik sağlık hizmetleri
Sağlık Bakanlığının, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'den çıkarılan yaralılarla ilgili çalışmalarına da yer verilen videoda, Bakanlığın bölgeye 15 uçak ve 1 gemi ile tıbbi malzeme ve cihaz, 20 ambulans ve 2 UMKE aracı gönderdiği aktarıldı.
Videoda, 292 hasta ve 241 refakatçi toplam 533 Gazzelinin tedavileri için Türkiye'ye getirildiği belirtilerek, bölgeye ayrıca, tam donanımlı sahra hastanesi, jeneratörler, temel yaşam malzemeleri ve ilaç gönderildiği bildirildi.