Bakan Koca: Ülkemizde virüse rastlanmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

#CANLI Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın toplantısı düzenliyor https://t.co/K4bx7R64mf — Yeni Şafak (@yenisafak) February 25, 2020

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Etkili önlemler sayesinde bugüne kadar dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen ülkemizde rastlanmamıştır.

(İran'dan gelen uçak) Ankara'ya yönlendirmemizin sebebi, daha önce deneyimli olan ekibin Ankara'da karantina merkezlerimizde hazır olmasıydı.

140 kişi içinde ateşi olan herhangi bir yolcu olmadığını, 4 hastada öksürük ve 2 hastada boğaz ağrısı yakınması olduğunu ve 4 hastanın özellikle ateşinin olmadığını, genel durumlarının iyi olduğunu ifade etmek istiyorum.

"İran'daki Türk vatandaşları Türkiye'ye gelmek isterlerse, nasıl getirilmeleri gerektiğiyle ilgili her türlü imkanımızı seferber edeceğiz.

Ankara’da karantinada bulunanların sonuçları bu akşam çıkar.

Kum ve Meşhed’den uçuşa izin verilmeyecek.

Sadece THY değil bütün havayollarıyla ilgili İran'dan uçuşlara izin verilmediğini özellikle söylemek istiyorum.

İranlı vatandaşlar İran'a gidebilir diyoruz ama hiçbir Türk vatandaşımızın İran'a gitmesine de izin vermiyoruz.

(İran'dan getirilen yolcuların karantina süresi) Bilim Kurulu risk analizi doğrultusunda nasıl bir yaklaşım içinde olacağımızı belirleyecek."

Koronavirüs konusunda hassas davranıyoruz, 3-4 gün önce virüs şüphesi olan bir kişinin bulunduğu uçağı Türkiye'ye indirmedik."