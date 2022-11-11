Gündem Bakan Kocadan atama açıklaması 31 bin 317 kişinin alımı için süreç başlıyor
NİĞDE

Bakan Koca'dan atama açıklaması: 31 bin 317 kişinin alımı için süreç başlıyor

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bir dizi temaslar için geldiği Niğde'de açıklamalarda bulundu. Pandeminin etkisinde geçen son üç yılda birçok gelişmiş ülkenin sağlık sistemlerinin felç olmasına rağmen Türkiye'nin, dimdik ayakta durduğunu belirten Koca, "31 bin 317 personel ataması için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM’ye gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Kocadan atama açıklaması: 31 bin 317 kişinin alımı için süreç başlıyor
Sağlık Bakanı Koca, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Niğde'de önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye’nin son 20 yılda, başta sağlık olmak üzere pek çok alanda çığır açan gelişmeler kaydettiği söyledi. 'Türkiye Yüzyılı’ hedefi çerçevesinde sağlık turizminde ’Health Türkiye’ çatı markasıyla ülkemizi küresel bir sağlık üssü haline getirme hedefinde olduklarını belirten Koca, "Sağlık alanındaki gelişme ivmemiz, sadece halkımızın en nitelikli sağlık hizmetlerine erişimini sağlamakla kalmadı, bizi sağlıkta küresel bir aktör konumuna da taşıdı. Bugün Türkiye, insanına en geniş kapsayıcılıkta ve en kolay şekilde erişebildiği, en nitelikli sağlık hizmetini sunabilen ender ülkelerden birisi haline geldi.

'PANDEMİDE DİMDİK AYAKTA DURDUK'

Pandeminin etkisinde geçen son üç yılda birçok gelişmiş ülkenin sağlık sistemleri felç olurken, dimdik ayakta duran sağlık sistemimiz, başarının sağlam temeller üzerinde yükseldiğini gösterdi. Başlattığımız Beyaz reform sayesinde sistemimiz daha güçlü olacaktır. Sonuçlarının kısa zamanda vatandaşlarımıza yansıyacağına inanıyorum” dedi.

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31 bin 317 sağlık personeli ataması için kılavuz yayınlanacak


31 bin 317 personel ataması için kılavuzun yayınlanacağını da sözlerine ekleyen Bakan Koca; “Biliyorsunuz, 85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM’ye gönderiyoruz. 11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR’a listelerimizi gönderiyoruz. Toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alacağız. Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapacağız. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak. Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç Ocak ayında ilana çıkacağız” ifadelerini kullandı.

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Niğde’ye 400 yataklı hastane

Niğde’deki sağlık yatırımları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Koca, açıklamasına şöyle devam etti:
"400 yataklı Niğde Eğitim Araştırma Hastanemizin inşaatına hızla devam ediyoruz. 2023 yılında güçlü teknolojik alt yapısıyla modern bir hastanemizi Niğdeli hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Ulukışla Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezi inşaatımızı bu ay sonunda tamamlıyoruz. Yatırım programımızda bulunan, 250 yataklı Bor Fizik Tedavi hastanemizin projelerini tamamlayarak 27 Ocak 2023 günü ihalesini yapacağız. Ayrıca Niğde Ağız ve Diş Hastanemizin proje çalışmalarında sona geldik. Bunun ihalesini de aynı tarihte, 27 Ocak’ta yapacağız. Çamardı İlçe Hastanemizin arsasını belirledik. Proje ihalesini yaptık. Önümüzdeki Şubat ayında inşaat ihalesini yapacağız.

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  • Aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi gibi, birçok birinci basamak sağlık yatırımlarının da, inşasına, projelendirilmesine, planlamasına, devam ediyoruz. Bu yatırımlarımızla birlikte, Niğde’mizin sağlık altyapısını daha da güçlendirmiş ve vatandaşlarımıza daha iyi şartlarda hizmet vermiş olacağız.”
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