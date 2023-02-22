Bakan Kurum: İlk konutların sözleşmelerini imzaladık artık yeniden inşa ve ihya dönemindeyiz

"Depremin yıkıcı etkisini bizzat hisseden şehirlerimizden birisi de Kilis'imiz oldu. Devletimiz ilk dakika itibariyle, tüm kurum ve kuruluşlarıyla beraber deprem bölgesinde, bir seferberlik şuuruyla kardeşlerimiz için çalışıyor. Biz de; depremin ilk anından itibaren Gaziantep’teydik. Gaziantep’teki arama- kurtarma, insani yardım ve hasar tespit çalışmalarımızdan sonra gittiğimiz her bölgede hem hasar tespit çalışmalarını inceledik hem de yeni konutlarımızın inşa edileceği yerleri belirledik. Artık yeniden inşa ve ihya dönemindeyiz. Ülke ve millet olarak depremin yaralarını en doğru şekilde sarıyoruz. Devletimiz hasar tespit, insani yardım, geçici barınma alanlarının inşası ve yeni konutların inşası noktasında 11 ilimizde çalışmalarını en hızlı şekilde yürütüyor. Deprem bölgesindeki her yerde, 7 bin 350 uzman personelimiz harıl harıl çalışıyor. Şu ana kadar toplam 4 milyon 371 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 188 bin binayı inceledik. 507 bin bağımsız bölümden oluşan 156 bin binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. Kilis’imizde de 1575 binada 2 bin 366 bağımsız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. Hasar tespit noktasında şunu da ifade etmek isterim. 6.4’lük depremden sonra Antakya Defne ve Samandağ’da bugüne kadar incelenmiş olan; 43 bin 624 bina ve 125 bin 187 bağımsız bölümden oluşan; orta hasarlı- az hasarlı- hasarsız tüm yapıları tekrar inceleyeceğiz. Yine diğer bölgelerden talep oldukça oralarda da tekrar tespit yapacağız"