Bakan Kurum Marmara Denizi'ndeki depremden etkilenen vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Geçmiş olsun Marmara. Allah, ülkemizi daha büyük depremlerden korusun. Endişelenmeden, korkmadan depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın da desteğini artırmasıyla kentsel dönüşüm çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekiyor. El birliğiyle tedbirleri alırsak endişeye yer yok."