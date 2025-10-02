Yeni Şafak
Bakan Kurum Marmara Denizi'ndeki depremden etkilenen vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti

Bakan Kurum Marmara Denizi'ndeki depremden etkilenen vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti

16:502/10/2025, Perşembe
AA
Bakan Kurum, NSosyal hesabındaki deprem paylaşımında 'tedbir' vurgusu yaptı.
Bakan Kurum, NSosyal hesabındaki deprem paylaşımında 'tedbir' vurgusu yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nin Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:


"Geçmiş olsun Marmara. Allah, ülkemizi daha büyük depremlerden korusun. Endişelenmeden, korkmadan depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın da desteğini artırmasıyla kentsel dönüşüm çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekiyor. El birliğiyle tedbirleri alırsak endişeye yer yok."




