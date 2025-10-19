Bakan Kurum "Sıfır Atık Forumu" kapsamında ikili görüşmelerde bulundu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Vakfının Birleşmiş Milletler işbirliği ile İstanbul'da düzenlediği Sıfır Atık Forumu, 104 ülkeden katılımcı, 118 uluslararası partner kuruluş, BM-Habitat, UNEP ve UNDP gibi uluslararası birçok kuruluşun üst düzey temsilcilerini bir araya getirdi.