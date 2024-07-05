Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün itibariyle deprem bölgesindeki 2 bine yakın şantiyede 153 bin işçinin çalıştığını belirterek, sene sonuna kadar en az 200 bin deprem konutunu teslim etmeyi hedeflediklerini bildirdi.
Bakan Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'daki çarşı projesi alanında basın mensuplarına, 2 Temmuz'da göreve başladığını hatırlatarak, göreve gelir gelmez deprem bölgesini ziyaret ettiğini söyledi.
Depremin acısını halen unutmadıklarını hatırlatan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde deprem, sel gibi her felakette vatandaşın yanında olmayı sürdüreceklerini dile getirdi.
Bakan Kurum, deprem bölgesindeki çalışmaların hızla sürdüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Burada olmaya devam edeceğiz"
Malatya'da 7 bin 881 konutun bitirilerek depremzede ailelere teslim edildiğini belirten Kurum, kent merkezi ve ilçelerdeki bir çok bölgede de inşaatların devam ettiğini ifade etti.
Konutların hızla bitirilmesinin hedeflendiğini anlatan Kurum, şehirlerin canlanmasını ve eskisinden daha iyi olmasını temenni ettiklerini belirtti.
Deprem bölgesinde projelerin tamamlanmasıyla şehirlerin yeni bir çehreye kavuşacağına inandığını anlatan Bakan Kurum, şunları kaydetti:
Kurum, Malatya merkez ve ilçelerde yapımı süren projelerin detaylarına ilişkin de bilgi verdi.
Kurum, daha sonra depremde yıkılan ve yeniden yapım çalışmalarının devam ettiği Malatya Çarşısı'nı gezdi.
Emekliler Parkı'nda kurulan konteyner çarşı ve Kışla Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Kurum, Saray Mahallesi'nde de yapılacak olan işyeri ve konut projesi alanında da incelemelerde bulundu.