Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz

"Biz, birçok afette olduğu gibi depremin ilk anlarında da milletimize sözler verdik. Görev süremiz boyunca bu sözleri tuttuk. Şimdi verilen sözleri tutmanın gururuyla buradayız. Ben bugün buraya sadece bir bakan olarak gelmedim, Malatya'nın bir evladı, deprem bölgesinin bir kardeşi ve deprem bölgesinin ihtiyacını giderecek kişi olarak buradayım. Bu ihtiyaçlar giderilene kadar ihtiyaçlar bitene kadar afetzede kardeşlerimizin yüzü gülene kadar burada olmaya tüm ekibimizle devam edeceğiz. Bir evlatları olarak şantiyede bareti takıp çizmelerini giymiş emekçi bir kardeşleri olarak da onları yalnız bırakmayacağız, bu bizim tek motivasyonumuz olacak. İşin sonunda da buradaki vatandaşlarımızın duasını alıp, bitmiş evlerinde oturup bir çay içmek tek arzumuz ve isteğimizdir. Bu motivasyonla çalışıyor olacağız. Dün depremlerde, selde, yangında nasıl sözümüzü tuttuysak depremden etkilenen illerde de aynı aşk, aynı azim ve kararlılıkla çalışacağımızı ifade etmek istiyor