Bakan Kurum’dan kentsel dönüşüm çağrısı: Bu bir milli güvenlik meselesi

Bu acı olay bizlere bir kez daha kentsel dönüşümün ne kadar hayati bir mesele olduğunu ortaya koymuştur. Kentsel dönüşüm bir milli güvenlik meselesidir ve bunun için de bu mücadeleyi topyekun yapmalıyız. Yaşadığımız depremlerde, kendiliğinden yıkılan binalarda biz bu acıları bir kez daha yaşamak istemiyoruz. Ben sizlerin vasıtasıyla buradan evleri riskli yapı olan tüm vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin, hep birlikte evlerimizi, iş yerlerimizi dönüştürelim. Hep birlikte kentsel dönüşüm projelerine verilmesi gereken önemi ortaya koyalım. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın yanındadır. Gerek Bakanlığımız gerek belediyelerimiz gerek sunmuş olduğumuz kredi ve hibe kapsamında bütün binalarımızın dönüştürülmesi noktasında hassasiyetle davranalım.