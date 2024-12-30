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Bakan Kurum Hatay'da: "2025'in sonunda dükkanına yerleşmeyen esnaf kalmayacak"

Bakan Kurum Hatay'da: "2025'in sonunda dükkanına yerleşmeyen esnaf kalmayacak"

11:3130/12/2024, Pazartesi
G: 30/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Bakan Kurum, depremin yaralarının sarıldığı Hatay'a giderek çalışmaları yerinde inceledi.
Bakan Kurum, depremin yaralarının sarıldığı Hatay'a giderek çalışmaları yerinde inceledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay ziyaretinin ikinci gününde Kurtuluş Caddesi, Uzun Çarşı ve Atatürk Caddesi’nde devam eden ihya ve inşa çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Kurum, “2025 yılının sonunda dükkanına yerleşmeyen tek bir esnaf kalmayacak. Sizi özlenen günlerinize kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’daki ikinci gününde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır yıkıma uğrayan Tarihi Uzun Çarşı’yı ziyaret etti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğiyle inşa edilecek Tarihi Kent Merkezi Projesi’nin 1. etabının temel atma törenine katıldı.
Proje kapsamında 6 bin 727 metrekare alanda 131 dükkan inşa edilecek.

Bakan Kurum, Hatay'da devam eden inşa ve ihya çalışmalarını yerinde denetledi.

Tarihi Uzun Çarşı eski günlerine kavuşuyor

Bakan Kurum, Tarihi Uzun Çarşı’da yürütülen çalışmaları da yerinde inceledi. Depremzede esnafın daima yanında olduklarını belirten Bakan Kurum,
2025 yılının sonunda dükkanına yerleşmeyen tek bir esnaf kalmayacak.
Sizi özlenen günlerinize kavuşturacağız”
dedi. Uzun Çarşı’da
24 konut ve 567 dükkanın ihalesi yapılırken,
270’ten fazla dükkanın ihalesi de 15 Ocak’a kadar tamamlanacak.

Bakan Kurum, Tarihi Uzun Çarşı'da esnafla bir araya geldi.

Hatay Meclis Binası inşaatı hızlanacak

Bakan Kurum, çarşı ziyaretlerinden sonra Atatürk Caddesi’ne geçti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Kurum,
“Buraları tertemiz edelim. Aydınlatmasıyla peyzajıyla bitirelim, eski canlılığına kavuşturalım”
diye konuştu. Bakan Kurum, daha sonra depremde tamamen yıkılan Asi Nehri’nin kenarındaki Tarihi Meclis Binası’nda yürütülen çalışmaları inceleyerek
inşaatın hızlandırılması talimatını verdi.

Atatürk Caddesi'ni ziyaret eden Bakan Kurum, cadde aydınlatmalarının ve peyzaj çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdi.

İskenderun'da işçileri ziyaret etti

Bakan Kurum, 71 blok, 1792 daire ve 72 dükkanın inşa edildiği Akevler Mahallesi’ndeki Emlak Konut şantiyesinde de inceleme yaptı.
İskenderun’da da 46 blok, 644 daire, 8 ticari alandan oluşan
2. etap TOKİ şantiyesini ziyaret eden Bakan Kurum, işçi ve mühendislerle de bir araya geldi.

Bakan Kurum, İskenderun'daki TOKİ şantiyesinde ter döken işçilerle bir araya geldi.


#Murat Kurum
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Hatay
#Deprem
#İskenderun

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