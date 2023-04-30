Bakan Nebati'den emeklilere refah payı açıklaması

Kayseri İş Dünyası buluşmasında önemli açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, " Bakanlığımıza nitelikli 3.220 personel alımı yapacağız. EYT taleplerini karşıladık, en düşük emekli maaşını yükselttik. Ayrıca, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalışıyoruz." dedi.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şu şekilde;

"Bugün burada, Anadolu’nun en büyük ticaret ve sanayi merkezlerinden biri olan Kayseri’de siz değerli iş insanlarımızla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu yıl yaşadığımız ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremden olumsuz etkilenen illerimizden biri olmasına rağmen, ilk günden itibaren kendi sıkıntılarını bir kenara bırakarak deprem bölgesine ivedilikle yardımları intikal ettiren, çevre illerden gelen on binlerce depremzedeye sofrasını, evini açan Kayserili kardeşlerime devletimiz ve milletimiz adına teşekkür ediyorum.

Biz öyle bir milletiz ki yaralarımızın sarılması noktasında yine çok hızlı şekilde tek yürek olarak deprem ve sel bölgelerindeki kardeşlerimizin yanına koştuk.

Depremzede kardeşlerimizin yaralarını hızla sarmak için tüm kurumlarımızla birlikte canla başla çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda; Depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına nakdi yardım yapıyoruz.

''100 milyar liralık kaynağı kullandırıyoruz''

Deprem felaketi sonrasında afetzedelerin ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla ilk etapta bütçeden ayırdığımız yaklaşık 100 milyar liralık kaynağı kurumlarımıza kullandırıyoruz.

DASK kapsamında yaklaşık 22 milyar lirayı aşan hasar ödemesinde bulunduk.

''113 bin konutun yapımına başladık''

İnşaat sürecine de hızla başlamış bulunuyoruz. 11 ilimizde tam 113 bin konutun yapımına başladık.

Deprem felaketinin ardından vatandaşlarımızı ve reel sektörümüzü destekleyici diğer tedbirleri de hızla hayata geçirdik.

Kayseri dahil depremden etkilenen illeri mücbir sebep kapsamına aldık. Bölgedeki vergi yükümlülüklerini erteledik.

Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulamalarını deprem bölgesindeki istihdamı güçlendirmek için devreye aldık.

Toplum Yararına Çalışma Programı ile deprem bölgesinde sağlanan istihdamı özellikle ihtiyaç sahibi ailelere öncelik verecek şekilde 50 bin kişiye çıkarttık. Deprem bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler için Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında “İşletme Giderleri ve Yatırım Destek Paketini” devreye aldık.

Bu destek paketleri kapsamında hâlihazırda 10,4 milyar liralık kredi hacmine ulaşılmış olup kullandırımlar devam etmektedir.

''KGF limitini 400 milyar liraya yükselttik''

KGF paketlerinin hacminde artışa giderek 250 milyar liralık KGF limitini tam 400 milyar liraya yükselttik. Bunun 50 milyar lirasını doğrudan deprem bölgesinde kullanılmak üzere vatandaşlarımızın istifadelerine sunuyoruz.

''Tohum desteğimizi yüzde 100 artırdık''

Bölgedeki esnaf, sanatkârlar ve çiftçilerimizin kredi ödemelerini erteledik.

Büyükbaş için 500 lira, küçükbaş için 50 lira yem desteği sağladık. Deprem bölgesindeki illerimizde sertifikalı tohum desteğimizi yüzde 100 artırdık.

6.000 yıllık tarihi geçmişi ve coğrafi konumunun etkisiyle her devirde önemini korumuş Kayseri ilimiz bugün ülkemizin önemli bir ticaret ve sanayi merkezi konumundadır.

Kentimiz, bereketli toprakları, girişimci ve dinamik insan kaynağıyla son 21 yılda önemli ölçüde gelişen, kalkınan illerimizden biri olmayı başarmıştır.

2021 yılında, 2004’e göre sanayi sektörünün ilimizin milli geliri içindeki payı yüzde 27’den yüzde 36,8’e çıkmıştır.

''Kayserimiz ihracatını 11 kattan fazla artırdı''

Kayserimiz, ihracatını 2002’ye göre 11 kattan fazla artırarak 2023 Mart ayı itibarıyla yıllık olarak 3,9 milyar dolara yükseltmiştir.

Siz iş insanlarımızı bu başarılarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Gösterdiğiniz bu gayretin her zaman destekçisi olacağız.

Kayseri’ye sağladığımız destekleri her geçen gün artırmaktayız.

2022’de Kayseri’de sağladığımız 341 adet teşvik belgesiyle yatırımın artmasına katkı sağladık.

2023’ün ilk 2 ayında da Kayseri’de yatırım yapmak isteyen müteşebbislere yönelik 53 adet teşvik belgesi düzenledik.

Böylece, 1,3 milyar liralık sabit yatırım yapılmasını ve 711 kişiye iş imkânı sağlanmasını hedefliyoruz.

Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedefleri doğrultusunda ülkemize katma değer sağlayacak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz.

Kamulaştırma çalışmaları devam eden Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas OSB’miz ile birlikte Kayseri’de OSB sayısı 4’e ulaşacaktır.

Ayrıca, vatandaşlarımızın taze ve ucuz sebze-meyveye ulaşmalarını sağlamak için hayata geçirmeyi planladığımız Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera OSB’mize tüzel kişilik kazandırdık.

''Kayseri'de 3,7 milyar lira hazine destekli kredi kullandırdık''

Kayseri’de tarımsal üretimi daha da artırmak için 2022 yılı içinde Kayseri’deki 13 bin 126 tarımsal üreticimize yaklaşık 3,7 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırdık.

2023 Ocak-Mart döneminde de toplam 6.312 üreticiye 1,4 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırdık.

Hizmet ve eser siyasetini düstur edinmiş bir iktidar olarak, yaptıklarımız yapacaklarımızın göstergesidir diyor, yapılanlarla yetinmeyerek ülkemizi şahlandıracak yepyeni eserlere imza atıyoruz.

Kayserili kardeşlerime buradan güzel bir haber de vermek isterim. Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Projesine ilişkin olarak bildiğiniz üzere çalışmalarımıza devam ediyorduk. Projemizde önemli bir aşamayı daha geride bıraktık ve dış finansman sözleşmelerimizi imzaladık. Yaklaşık 1,2 milyar avroluk dış finansman temin ettik. Hem Kayserimize hem ülkemize hayırlı, uğurlu olsun.

Projemizin sonuçlanmasıyla beraber, Kayserimizin lojistik potansiyelini kullanıp, yatırım ve istihdam için daha fazla alan açmış olacağız. Ülkemize daha fazla yatırım getirebileceğiz.

Bu projenin devreye girmesiyle mevcut konvansiyonel demiryoluyla 7 saatte sağlanan Ankara - Kayseri ulaşım süresi 2 saate düşecek. Hem yük taşımacılığı hem de vatandaşlarımızın ulaşımları çok daha kolay hale gelecektir. Böylece, ülkemiz milyarlarca dolar tasarruf da sağlayacaktır.

Biliyorsunuz yıllarca bu ülkede “hep adamlar yapmış abi” gibi sözler kullanıldı. Ama bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her gün tarih yazmaya devam ediyoruz.

''Togg satışlarına avantajlı kredi imkanı sağlıyoruz''

Milletimizin 60 yıllık hayali olan yerli ve milli bir araba yapacağız dediğimizde birileri önce bu ülke araba mı yapabilir? Sonra kısa sürede mi yapabilir? Sonra yaptıkları arabanın şu kadarlık kısmı yerli değil diyerek eziklik psikolojisini sürdürdü.

Ama bu 60 yıllık hayali yollara çıkararak; yapılamaz denilen birçok projeyi hayata geçirerek onları da bu eziklik psikolojisinden kurtarıyoruz.

Ancak bazıları çıkmış yine diyor ki millet bu arabayı nasıl alacak.

Ona da cevabımız var: Togg satışlarında kamu bankalarımız aracılığıyla avantajlı kredi imkânı sağlıyoruz.

''Kredi kullanım tutarlarında alt sınırı yükselttik''

20 Yerli elektrikli araçlarımıza erişimi kolaylaştırmak amacıyla kredi kullanım tutarlarında alt sınırını yükselttik. Ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihî bir adım olan Karadeniz Doğal Gazı’nı keşiften sadece 32 ay sonra süratle devreye aldık.

Bu sayede, 1 yıl boyunca evlerimizdeki mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gaz ücretsiz verilecektir.

Ayrıca önümüzdeki 1 ay boyunca konutlarımızda ısınma dâhil tüm doğal gaz tüketiminden de ücret alınmayacaktır.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne nükleer yakıtı getirdik. Böylece, santralimiz nükleer tesis hüviyeti kazandı.

İMECE yer gözlem uydusunu uzaya uğurladık.

Savunma sanayiinde TCG Anadolu Gemisi, Altay Tankı, ilk özgün helikopterimiz GÖKBEY, Hürjet, insansız savaş uçağı Kızılelma ile pek çok önemli projeye imza attık.

Ticari araçlarda ÖTV muafiyeti sağlıyoruz.

Basit usul dışında kalan 13 Büyükşehrimizdeki 80 bin pazarcı esnafımızın kazançlarını da basit usul kapsamına dâhil ediyoruz.

Kentsel dönüşümü “yarısı bizden kampanyası” ile destekliyoruz.

Başvuran toplam 4.300 engelli öğretmenimizden ilk etapta 3.500’ünü sonrasında ise kalan 800 öğretmenimizin de atamasını yaptık.

Mayıs ayı başında da sözleşmeli 45 bin öğretmenimizin atamasını yapacağız. 24 Böylelikle sözleşmeliden memur statüsüne geçen öğretmen sayısı 93 bin 272 olacaktır.

Önümüzdeki dönemde ülkemizin ürettiği doğal gaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız.

''Emeklilere refah payı düzenlemesi üzerinde çalışıyor"

Bakanlığımıza nitelikli 3.220 personel alımı yapacağız. EYT taleplerini karşıladık, en düşük emekli maaşını yükselttik. Ayrıca, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalışıyoruz.

Yakında Sunacaklarımız Ankara ve İstanbul’a yeni metro hatları kazandırdık. Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattını açtık. Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

''Avrupa'nın en uzun tünelini hizmete sunacağız''

Avrupa’nın en uzun tüneli Yeni Zigana Tüneli’ni yakında hizmete sunacağız.

Onlarca yılda hazırlanıp tamamlanabilecek bu asırlık eserleri, Elhamdülillah, ülkemize sadece birkaç yılda kazandırmak bizlere nasip oldu.

Bizim milletimiz çok iyi bilir: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.

Bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, laf değil iş üreten, milletimize hizmet üreten, en zorlu sorunlara isabetli çözümler üreten taraftayız.

Durmadan, yılmadan, yorulmadan ve savrulmadan işimize odaklanarak, bu güzelim ülkeye ve insanımıza eserler kazandırmaya, doğru zamanda doğru adımlar atarak daha da güçlenmeye devam edeceğiz.

Değerli Dostlarım, Asrın felaketi şüphesiz milletçe hepimizi derinden sarsmıştır. Ancak ülke ekonomimiz üzerindeki etkisinin sınırlı ve geçici olacaktır.

İlk sinyaller de açık bir şekilde buna işaret ederken, makro göstergelerimizdeki görüntü de gayet olumludur.

Son dönem öncü göstergelere bakıldığında bunu net bir şekilde görüyoruz:

Mart-Nisan döneminde, Reel Kesim Güven Endeksi 11 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Keza Tüketici Güveni, Kapasite kullanım oranı, PMI, ihracat ve Kurulan şirket sayısı yine artış göstermiştir.

''Turizm geliri tüm zamanların en yüksek performansını yakalamıştı"

Turizm geliri yılın ilk çeyreğinde tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek performansını yakalamıştır.

Bu göstergelerdeki hızlı toparlanma, güçlü istikrar ortamının süreceğine dair milletimizin güveninin arttığını ortaya koymaktadır.

Tüm gönül coğrafyamızı gayretle ve zerafetle imar etmiş olan Kayserili Mimar Sinan -mekanı cennet olsun- şöyle söylemiş: ''Biz hizmetimizi Allah için yaptık, mükâfatını da ahirette bekliyoruz.''

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizler de “Halka hizmet Hakk’a hizmet” anlayışıyla gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz.

Milletimize her gün yeni bir asırlık eser kazandırıyor, tüm ortak hayallerimizi tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz. Ve şimdi Türkiye Yüzyılı önümüzde uzanıyor. Burada duracak mıyız?

Elbette hayır. Doğru zamanda doğru adımları atmaya, güçlenerek yol alamaya devam edeceğiz. Allah’ın izniyle 5 sene sonunda;

1 buçuk trilyon dolar milli gelir büyüklüğüne ve 16 bin dolarlık kişi başı gelir düzeyine ulaşmayı hedefliyoruz.

''İhracatımızı en az 400 milyar dolara yükselteceğiz''

Toplam istihdamı 38 milyona, İhracatımızı en az 400 milyar dolara, Turizm gelirlerimizi de 100 milyar dolara yükselteceğiz. Ve bunların tamamını, yine yan yana, yine birlikte başaracağız."







