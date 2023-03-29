Bakan Nebati'den Meral Akşener'in iftiralarına sert tepki

Esasen kafanızı kişisel ikbal hesaplarınızdan kaldırıp etrafınıza şöyle bir baksanız bunların tümünü siz de zaten çok net bir şekilde göreceksiniz. Eğer “Yok, ben kafamı ille de gömmeye kararlıyım” diyorsanız siz zahmette bulunmayın, afetzede vatandaşlarımız için gecikmeksizin attığımız adımların bir kısmını bu bağlantıdan hemen okuyabilirsiniz: