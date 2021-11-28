Gündem Bakan Özer 2022 sonuna kadar 3 bin anaokulu ve 40 bin ana sınıfı yapacağız
ANKARA

Bakan Özer: 2022 sonuna kadar 3 bin anaokulu ve 40 bin ana sınıfı yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için okul öncesi eğitime erişimi yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu kapsamda 2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapacağız" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Bakan Özer: 2022 sonuna kadar 3 bin anaokulu ve 40 bin ana sınıfı yapacağız
Çocuklar

Milli Eğitim Bakanı Özer, okul öncesi eğitimdeki çalışmalarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Özer, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için okul öncesi eğitime erişimi yaygınlaştırmak istediklerini belirterek, "Bu kapsamda 2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapacağız. Gerekli planlamalarımızı yaptık. Projeyi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himaye ve destekleriyle başlattık ve yürütüyoruz. İlk adım olarak İstanbul'a her biri 12 derslikli 100 yeni anaokulu yapımını başlattık. İstanbul'a 2022 yılı sonuna kadar 1000 yeni anaokulu yapacağız" dedi.

Mahmut Özer
Mahmut Özer

Kasım ayında ana sınıfları ile ilgili ilk adımı attıklarını da hatırlatan Bakan Özer, şunları kaydetti:
"40 bin yeni ana sınıfı hedefi kapsamında 5 bin ana sınıfını ikinci döneme, yani Şubat 2022’ye yetiştireceğimizi açıklamıştık. Çalışmalarımız hızla sonuç verdi ve bir ay bitmeden 3 bin 971 yeni ana sınıfını açtık. Yeni açtığımız bu ana sınıflarında 74 bin çocuğumuz eğitim almaya başladı. Böylece 5 yaş grubunda yaklaşık yüzde 78 olan okullaşma oranı, yaklaşık yüzde 83’e çıkmış oldu. Yeni planlamamıza göre şubata kadar 5 bin yeni ana sınıf hedefimizi önemli oranda aşacağız. Bu nedenle hedefimizi güncelliyoruz. Yeni hedef olarak şubat ayına 10 bin yeni ana sınıfını hazır hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaştığımızda 5 yaş grubunda okullaşma oranı, yaklaşık 93'e çıkmış olacak."

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması!
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitim milli güvenlik meselesi
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitim milli güvenlik meselesi
Dua edelim bir şey olmasın

'Dua edelim bir şey olmasın'

Dev uçakla Erzurum'a getirildi: Avrupa'nın en büyüğü olacak
Cüneyt Çakır endişesi

Cüneyt Çakır endişesi

​Trabzon maçına atanması soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
Komandolar girilemez denilen bölgede: PKKnın sözde bölge sorumlularının kullandığı mağara ele geçirildi

​Emniyet, Jandarma ve güvenlik korucuları, PKK'ya 2021'de ağır darbe vurdu.

Liste güncellendi: 200 bin liranın altında iki marka kaldı.

​İHH gönüllüsü 4 yiğidi kaybettik.

Siyah beyazlılar, ligde üst üste 4 maçtır puan alamıyor.

​Müslüme soruşturması ile ilgili yeni gelişme.

İzlediği diziden etkilendi, 'tam bağımsız dağ adamı' oldu.

​Yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda kişi yaralandı.

​'Şehir değiştiren' köy yeni yerine taşınmak için gün sayıyor.

Türkmenistan'la 9 maddelik ortak bildiri imzalandı.

​Yıldız Sarayı'na ait hiç yayımlanmamış belgeler arşivlerden gün yüzüne çıkarıldı.

​Fuat Oktay: Döviz kurları üzerinden yürütülen kampanya sonuçsuz kalacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.