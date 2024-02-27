Bakan Özhaseki: Deprem bölgesi için müthiş mücadele veriyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da geçen yıl temeli atılan Malatya Bakırcılar Çarşısı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Özhaseki'ye incelemeleri sırasında, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, milletvekilleri, kurum müdürleri, esnaf ve vatandaşlar eşlik etti.
İnceleme sonrası gazetecilere açıklama yapan Bakan Özhaseki, Malatya'da 70 bin hak sahibi olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:
Kentte ticari hayatın canlanması için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Bakan Özhaseki, iş yerlerinin bir an önce teslim edilmesi için yoğun çalışıldığını da kaydetti.