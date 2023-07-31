Bakan Özhaseki: Kahramanmaraş’ta 112 bin 414 deprem konutu yapılacak

Son durumu değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, toplamda 112 bin 414 konutun yapılacağı Kahramanmaraş’ta, ihalesi tamamlanan 19 bin 418 konutun inşaatının hızla yükseldiğini bildirdi.

Bakan Mehmet Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Depremden en çok etkilenen illerimizden Kahramanmaraş’ta da kalıcı konutlarımızın inşasına devam ediyoruz. Kahramanmaraş’ımıza; 82 bin 104 konut, 30 bin 310 köy evi olmak üzere, toplamda 112 bin 414 konut yapacağız. 19 bin 418 konutun inşasına başladık. Vatandaşlarımız sağlam ve güvenli yuvalarına yerleşene kadar biz buradayız” ifadelerini kullandı.

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