Bakan Şimşek'e yönelik 'istifa etti' iddialarına ilişkin Fahrettin Altun'dan açıklama: Mahfiller şimdi özür dileyecek mi?

Mehmet Şimşek - Fahrettin Altun
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği" iddiasını gündeme taşıyanlara yönelik paylaşımda bulunarak, "
Mahfiller kamuoyundan özür dileyecek mi? Yoksa yine utanmadan, milletimizin gözünün içine bakarak yeni yalanlar söylemeye devam mı edecekler?
" dedi.
Altun, konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
nden daha önce mesaj paylaşıldığını ve Bakan Şimşek'in "istifa ettiği"ne ilişkin ortaya atılan mesnetsiz iddialara dair yalanlama yapıldığını anımsattı.
"Mahfiller kamuoyundan özür dileyecek mi?"
"Mahfiller kamuoyundan özür dileyecek mi?"
"Buna rağmen ne yazık ki haber üretmekten aciz kimi gazetecilerle siyaset üretme becerisinden yoksun kimi siyasetçiler kasıtlı şekilde bu yalanı tekrarlamaya devam ettiler. Dahası yalan söylerken dahi bizi gerçekleri çarpıtmakla itham ettiler." ifadelerini kullanan Altun, şunları kaydetti:
"Dezenformasyonu, yalanı bir siyaset malzemesi, bir ideolojik aygıt gibi kullanmakta beis görmeyen mahfiller kamuoyundan özür dileyecek mi? Yoksa yine utanmadan, milletimizin gözünün içine bakarak yeni yalanlar söylemeye devam mı edecekler?"
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32 dakika önce