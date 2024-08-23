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Bakan Şimşek'e yönelik 'istifa etti' iddialarına ilişkin Fahrettin Altun'dan açıklama: Mahfiller şimdi özür dileyecek mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, istifa ettiğine dair iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yalanladı. Bakan Şimşek'in ardından İletişim Başkanı Fahretin Altun da söz konusu iddiayı gündeme taşıyanlara yönelik paylaşımda bulundu. Altun, "Dezenformasyonu, yalanı bir siyaset malzemesi, bir ideolojik aygıt gibi kullanmakta beis görmeyen mahfiller kamuoyundan özür dileyecek mi? Yoksa yine utanmadan, milletimizin gözünün içine bakarak yeni yalanlar söylemeye devam mı edecekler?" ifadelerini kullandı.

Semih Bozkuş
23:25 - 23/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Mehmet Şimşek - Fahrettin Altun
Mehmet Şimşek - Fahrettin Altun
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği" iddiasını gündeme taşıyanlara yönelik paylaşımda bulunarak, "
Mahfiller kamuoyundan özür dileyecek mi? Yoksa yine utanmadan, milletimizin gözünün içine bakarak yeni yalanlar söylemeye devam mı edecekler?
" dedi.
Altun, konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
nden daha önce mesaj paylaşıldığını ve Bakan Şimşek'in "istifa ettiği"ne ilişkin ortaya atılan mesnetsiz iddialara dair yalanlama yapıldığını anımsattı.

"Mahfiller kamuoyundan özür dileyecek mi?"

"Buna rağmen ne yazık ki haber üretmekten aciz kimi gazetecilerle siyaset üretme becerisinden yoksun kimi siyasetçiler kasıtlı şekilde bu yalanı tekrarlamaya devam ettiler. Dahası yalan söylerken dahi bizi gerçekleri çarpıtmakla itham ettiler." ifadelerini kullanan Altun, şunları kaydetti:

"Dezenformasyonu, yalanı bir siyaset malzemesi, bir ideolojik aygıt gibi kullanmakta beis görmeyen mahfiller kamuoyundan özür dileyecek mi? Yoksa yine utanmadan, milletimizin gözünün içine bakarak yeni yalanlar söylemeye devam mı edecekler?"




#Fahrettin Altun
#İletişim Başkanlığı
#Mehmet Şimşek
#İstifa
#İddia
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
32 dakika önce
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