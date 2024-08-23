Bakan Şimşek'e yönelik 'istifa etti' iddialarına ilişkin Fahrettin Altun'dan açıklama: Mahfiller şimdi özür dileyecek mi?

"Buna rağmen ne yazık ki haber üretmekten aciz kimi gazetecilerle siyaset üretme becerisinden yoksun kimi siyasetçiler kasıtlı şekilde bu yalanı tekrarlamaya devam ettiler. Dahası yalan söylerken dahi bizi gerçekleri çarpıtmakla itham ettiler." ifadelerini kullanan Altun, şunları kaydetti: