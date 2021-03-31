Gündem Bakan Soylu 2020de yakalanan düzensiz göçmen sayısı 122 bin 302ye düştü
ANKARA

Bakan Soylu: 2020'de yakalanan düzensiz göçmen sayısı 122 bin 302'ye düştü

İçişleri Bakanı Soylu, "Yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2019'da zirve yapmış ve yarım milyona dayanmış, 454 bin 662 olarak gerçekleşmişti. Salgın etkisiyle 2020'de bu rakam 122 bin 302'ye düşmüş, 2021'de 24 Mart itibarıyla 22 bin 115 olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Bakan Soylu: 2020de yakalanan düzensiz göçmen sayısı 122 bin 302ye düştü
Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Vilayetler Evi'nde düzenlenen İl Göç İdaresi Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Bakan Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2019'da zirve yapmış ve yarım milyona dayanmış, 454 bin 662 olarak gerçekleşmişti. Salgın etkisiyle 2020'de bu rakam 122 bin 302'ye düşmüş, 2021'de 24 Mart itibarıyla 22 bin 115 olarak gerçekleşmiştir.

2019'da 103 bin 858 sınır dışı işlemi yapılmıştır ki sınır dışı işlemleriyle ilgili bu büyüklükte bir operasyon, başka bir ülkede mevcut değildir.

Aynı şekilde 2020'de salgın sürecine rağmen 41 bin 379 sınır dışı işlemi yapılmıştır.

Yılbaşından bugüne kadar da sayımız 9 bin 369'dur. Dolayısıyla bu insanların ülkeye kaçak girişini önlemek, bizler için esastı."

Yunanistan'ın göçmenlere zulmü sürüyor: Yunan ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenlik'i kurtardı
GÜNDEM
Yunanistan'ın göçmenlere zulmü sürüyor: Yunan ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenlik'i kurtardı

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 7 kaçak göçmen kurtarıldı
GÜNDEM
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 7 kaçak göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 12 bin kişinin hayatını Türkiye kurtardı
HAYAT
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 12 bin kişinin hayatını Türkiye kurtardı

Yunanistan, göçmenleri önce açık denize getirdi sonra lastik bota bindirip ölüme terk etti: O anlar saniye saniye kamerada
OYNAT 00:59
Yunanistan, göçmenleri önce açık denize getirdi sonra lastik bota bindirip ölüme terk etti: O anlar saniye saniye kamerada
Ege'de sahil güvenlik gemisi ile açık denize getirdikleri göçmenleri bir lastik bota bindirerek bölgeden ayrılan Yunan askerlerinin, göçmenlerin ölüme terk ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.


Abone Ol Google News
Cevizlibağda korkutan yoğunluk

Cevizlibağ'da korkutan yoğunluk

​Toplu ulaşımda seferlerin azlığı isyan ettirdi.
Kızının montuyla uyuyor

Kızının montuyla uyuyor

''Bu çocukların katili Selahattin Demirtaş'tır''
Sağlık Bakanlığı: 2,8 milyon doz BionTech aşısı Türkiyeye getirildi

​Milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuru reddedildi.

​Depreme dayanıksız ise kiraya verilemeyecek.
İstanbul için kritik uyarı!

İstanbul için kritik uyarı!

​Sabah saatlerinden itibaren şiddetini arttıracak.

​Yeni Şafak muhabiri KADES'i test etti.

Bakan Soylu 'Türk polisine koskoca bir alkış' deyip duyurdu..

​Üzerine beton rögar çemberi düşen çocuk hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.