Bakan Soylu: Bir eylemmatik ile karşı karşıyayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başlıkları;

#CANLI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yapıyor.

https://t.co/bsLm3ZS6CU — Yeni Şafak (@yenisafak) August 31, 2022

Öğretmene polis müdahalesi tartışması

Toplumu sivil itaatsizliğe, kargaşa itmeye çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu değil, 100 bin Kılıçdaroğlu gelse bunu başaramaz. Başaramayacaklar, beceremeyecekler. Eski Türkiye artık yok. Bir eylem yapılıyor, bu eylem yasaya uygun mudur, değil midir? Siz kanunsuz bir şey yapabiliyor musunuz? Bir eylemmatik ile karşı karşıyayız. Bu kişi kamuda bir öğretmen değil, velev ki olabilir. Bizim de ekdiğimiz olabilir, biz buna da bakabiliriz. Bu şahıs HDP logosu ve işaret ile sık sık eylemlere katılan kişi. Bu kişiyi polisler gözaltına aldı. Savcı bir vesile ile serbest bırakır. Dün 30 Ağustos'tu. CHP bunu gözden kaçırdı sanırım. Diğer tarafta kortej yürüyordu. Oraya taşabilirdi. Buradan beslenmeye çalışan bir muhalefet var, buradan beslenmeyin.

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Fatih Özer'in iadesi

Oradaki mahkeme sürecine göre süre belli olacak. İki arkadaşımız orada. Bugüne kadar bize yardımcı olan bir ülke Arnavutluk.

Ayrıntılar geliyor...

DÜNYA Thodex'in kurucusu Fatih Özer Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalandı