Gündem Bakan Soylu Bir eylemmatik ile karşı karşıyayız
POLİTİKA

Bakan Soylu: Bir eylemmatik ile karşı karşıyayız

İçişleri Bakanı Soylu, gazetecilerin sorularını cevapladı. Soylu, Arnavutluk’ta yakalanarak gözaltına alınan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in iade sürecine ilişkin, “Süreç, oradaki mahkemenin ne zaman olacağı ve çıkacak karara bağlıdır. O karar çerçevesinde biz bu iadeyi bekliyoruz” dedi. Öğretmene polis müdahalesi tartışmasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Soylu, ''Sivil itaatsizlik oluşturulmaya çalışılıyor. Toplumu kargaşaya sevk etmeye çalışan bir anlayış var. Bu kişi öğretmen değil, HDP amblemi ile eylem yapıyor. Kamplaşma yaratmak istiyorlar'' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soylu: Bir eylemmatik ile karşı karşıyayız
​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başlıkları;

Öğretmene polis müdahalesi tartışması

Toplumu sivil itaatsizliğe, kargaşa itmeye çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu değil, 100 bin Kılıçdaroğlu gelse bunu başaramaz. Başaramayacaklar, beceremeyecekler. Eski Türkiye artık yok. Bir eylem yapılıyor, bu eylem yasaya uygun mudur, değil midir? Siz kanunsuz bir şey yapabiliyor musunuz? Bir eylemmatik ile karşı karşıyayız. Bu kişi kamuda bir öğretmen değil, velev ki olabilir. Bizim de ekdiğimiz olabilir, biz buna da bakabiliriz. Bu şahıs HDP logosu ve işaret ile sık sık eylemlere katılan kişi. Bu kişiyi polisler gözaltına aldı. Savcı bir vesile ile serbest bırakır. Dün 30 Ağustos'tu. CHP bunu gözden kaçırdı sanırım. Diğer tarafta kortej yürüyordu. Oraya taşabilirdi. Buradan beslenmeye çalışan bir muhalefet var, buradan beslenmeyin.

Fatih Özer'in iadesi

Oradaki mahkeme sürecine göre süre belli olacak. İki arkadaşımız orada. Bugüne kadar bize yardımcı olan bir ülke Arnavutluk.

Ayrıntılar geliyor...

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