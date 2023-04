Bakan Soylu: Her seçim kıymettardır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açılışta yaptığı konuşmada, "Her seçim kıymettardır. Seçimin kıymetli olmasının bir tek sebebi vardır. Seçime katılan vatandaşlar bir kişi dahi olsa gider oyunu seçilecek kişiye yönelik bir emanet olarak verir. Seçilir, seçilmez ama insanlar bazen kendi evlatlarından kendi varlıklarını imtina ediyorlar. İnsanlar bazen kendi evlatlarından kendi varlıklarını imtina ediyorlar, en yakın dostlarından imtina ediyorlar. Oysa seçimin anlamı şudur; yönetebilecek insanlara veya yönetmeye aday olan insanlara bir emanet veriyorsunuz. Onun için, belki de insan hayatı için, gençler için, kadınlar için, emekliler için, çalışanlar için, üretenler için, istihdam edenler için, her biri için en önemli süreçlerin içerisindeyiz. İnsan hayatı için, ulaşımı için, eğitimi için, sağlığı için, okuyacağı okulun standardının yükselmesi için, yaşadığı semtin çok daha iyi olabilmesi için, kadına şiddetin engellenebilmesi için, bir taraftan Türkiye'de eşit vatandaşlığın tam anlamıyla herkes tarafından kucaklanabilmesi için, bizim gibi ülkelerde istikrarın çok daha iyi devam edebilmesi için, huzur, güvenin ve refahın çok daha iyi bir noktaya taşınabilmesi için seçim çok kıymetlidir. Onun için bunun önünü açacak bir anlayışı inşallah 14 Mayıs'a kadar sürdüreceğiz. Ve inanıyorum ki bu millet 14 Mayıs'ta her zamanki ferasetiyle her zamanki anlayışıyla çok önemli kararların altına imza atmış elbette ki olacak " dedi.