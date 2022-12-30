Gündem Bakan Soylu, İmamoğlunun reddettiği görüşmeyi iki yıl önce canlı yayında anlatmış Beni aradı yarım saat anlattım
POLİTİKA

Bakan Soylu, İmamoğlu'nun reddettiği görüşmeyi iki yıl önce canlı yayında anlatmış: Beni aradı yarım saat anlattım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini arayarak yardım istediğini açıklamıştı. İmamoğlu tarafından yalanlanan bu konuşmanın iki yıl önce bir canlı yayında Bakan Soylu tarafından anlatıldığı ortaya çıktı. Bakan Soylu, o yayında "Bugün beni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da aradı, yarım saat kendisine anlattım. Bir belediyenin niçin yardım toplamak için izin alması gerektiğini kanunla beraber ifade ettim." ifadelerini kullanmıştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soylu, İmamoğlunun reddettiği görüşmeyi iki yıl önce canlı yayında anlatmış: Beni aradı yarım saat anlattım
​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - İBB Başkanı İmamoğlu.

İçişleri Bakanı Soylu, belediyelerde yürütülen terör soruşturmalarına ilişkin açıklama yaparken, geçmişte İBB Başkanı İmamoğlu'nun kendisini arayıp yardım istediğini söyledi.

Bakan Soylu, "İmamoğlu, bizatihi saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana belli bir konuda 'CHP Genel Merkezi zaten beni sevmiyor, ne olursunuz bana bu konuda yardımcı olur musun?' diye bir ricası da olmuştur. Ama 'Kanun ne gerekiyorsa onu yaparız' dedik ve yaptık. İşine geldiğinde alttan almasını bileceksin, diğer taraftan dönüp hakaret edeceksin" dedi.

İMAMOĞLU KONUŞMAYI REDDETTİ

İmamoğlu ise böyle bir görüşmenin olmadığını, söylenenlerin 'kuyruklu yalan' olduğunu ve kanıtlanırsa istifa edeceğini açıkladı.

BAKAN SOYLU O GÖRÜŞMEYİ CANLI YAYINDA ANLATMIŞ

Bakan Soylu'nun 31 Mart 2020 tarihinde katıldığı Ülke TV yayınında o görüşmeyi anlattığı ortaya çıktı.

Soylu o yayında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün beni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da aradı, yarım saat kendisine anlattım. Bir belediyenin niçin yardım toplamak için izin alması gerektiğini kanunla beraber ifade ettim. Peki belediye bağış alabilir mi? Alabilir. Bugüne kadar aldı. Daha yeni Ankara Belediyesi bağış aldı. Peki nasıl aldı? İki türlü alabilirler. Şartlı veya şartsız bağış. Ama bu yardım değildir. Yardım toplamayla bağışı ayıran biraz önce söylediğim kanunlardır. Belediye şartlı bağış alır."

​Bakan Soylu İmamoğlu'nun reddettiği görüşmeyi iki yıl önce canlı yayında anlatmış
OYNAT 01:40
​Bakan Soylu İmamoğlu'nun reddettiği görüşmeyi iki yıl önce canlı yayında anlatmış
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini arayarak yardım istediğini açıklamıştı. İmamoğlu tarafından yalanlanan bu konuşmanın iki yıl önce bir canlı yayında Bakan Soylu tarafından anlatıldığı ortaya çıktı. Bakan Soylu, o yayında 'Bugün beni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da aradı, yarım saat kendisine anlattım. Bir belediyenin niçin yardım toplamak için izin alması gerektiğini kanunla beraber ifade ettim.' ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu aradı yardım istedi: Bakan Soylu'ya 'CHP beni sevmiyor' dedi
GÜNDEM
İmamoğlu aradı yardım istedi: Bakan Soylu'ya 'CHP beni sevmiyor' dedi

Bakan Soylu İmamoğlu ile arasında geçen telefon diyaloğunu ilk kez anlattı
OYNAT 00:45
Bakan Soylu İmamoğlu ile arasında geçen telefon diyaloğunu ilk kez anlattı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısındaki iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, İBB Başkanı İmamoğlu'nun kendisini arayarak, 'CHP Genel Merkezi zaten bana karşı. Biz hemşehriyiz. Ne olursun beni onlara ezdirme.' dediğini anlattı.

Vanda heyecanlandıran keşif

Van'da heyecanlandıran keşif

Göl çekilince ortaya çıktı: 'T' şeklinde.
Türkiyede bir ilk

Türkiye'de bir ilk

Bu salıncağa binmek yürek istiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Üçüncü Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması.

​İlçelerden merkeze tek araçla yolculuk dönemi başladı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadağ'ın AB'ye tam üye olmasını destekliyoruz.

Restorandaki patlamada 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Eşi Beril Işık son noktayı koydu.

​Evcil hayvanı olanlar dikkat: Yaptırmayanlar ceza ödeyecek.

​Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkındaki karar onandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.