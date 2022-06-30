Bakan Soylu yurt içindeki terörist sayısını açıkladı

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Bizlerin Türk dünyası olarak bir araya gelmemiz hem kendi geleceğimiz hem de dünyanın geleceği için çok önemlidir.

Batı'nın altı fakir üstü zengin, Doğu'nun altı zengin üstü fakir. Bizlerin bir arada olması önemlidir.

Hepimiz Türküz, hissiyatımız aynıdır. Bu zeminden güç almak elbette doğru olandır. 21. yüzyılın meselesi terördür. Hem kendisi bir sorundur hem de göçün tetikleyicisidir. Devletlerin otoritelerini ortadan kaldırmak için kurgulanmış bir anlayışın karşılığıdır terör.

"BİZİ ÇARMIHA GERERLERDİ"

Rakka'da DEAŞ vardı, bir karar verildi PKK/PYD'yle tek kurşun atılmadan Rakka'dan DEAŞ çıktı? Peki nasıl çıktı? DEAŞ'ı biz mi ürettik, PKK'yı biz mi ürettik? Onlara binlerce TIR silah gönderen kimdir? ABD'nin yaptığını şu devletlerden biri yapsa hepimizi çarmıha gererlerdi. Hepsi harekete geçerlerdi.

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Size acı bir şey daha söyleyeceğim. Bazen bu ülkelerin muhataplarıyla bir araya geliyoruz, inanın bunlardan haberleri yok. Engel olmaya çalışanlara da kendi sermayedarları vasıtasıyla ortadan kaldırmaya çalışıyorlar.

Önceden terör sadece Orta Doğu'yla anılırdı. 21. yüzyıl tüm dünyanın sorunu olduğunu gösterdi. 15 yılda terör nedeniyle toplam 126 bin 740 insan hayatını kaybetti.

Sayın Erdoğan 21. asrın başında iktidara geldiği andan itibaren savunma sanayiinde yerli ve milli adımı atmamış olsaydı biz bugün sorunlarını bu bölgeye yıkmak isteyenlerin oyuncağı olurduk. Ne Afrin'deki terörü engelleyebilirdik. Oradaki terör yuvaları devam ederdi.

Dünyada bir söz vardır kültürel emperyalizm. Hiç bahsetmiyoruz, kültürel terörizm diye de bir şey vardır. Terörizmi destekleyenler aynı zamanda kültürlerine de tecavüz etmektedirler.

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"PKK'NIN YURT İÇİNDEKİ SAYISI 100 SINIRINA GELMİŞTİR"

Sadece 2014 yılında 5 bin 558 kişinin katılım yaptığı PKK'nın, bugün yurt içindeki tüm silahlı eleman mevcudu 100 sınırına gelmiştir. Geçen sene katılım sayısı 51'ken 2022 yılında 3'ü Fransa'dan olmak üzere toplam 22 kişidir.

FETÖ'nün elebaşı neredeyse onu dünyanın başına saran o ülkedir. Bizim bunlardan kurtulmamız lazım.

Eğer Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı FETÖ bulunduğumuz devletleri her taraftan etkisi almış olurdu.

Bizim devletlerimizin karakteri şudur, ufak bir topluluk olsak da kendi devletimizi kurabilme kabiliyetimiz var. Hacıyatmaz bilir misiniz, vurursunuz tekrar ayağa kalkar, ortasındaki mekanizmadır kuvvetli olan. Bunu ortadan kaldırabilmek için FETÖ'yü gördüler. O mekanizmayı kaldırırsak ayağa kalkamazlar dediler.

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Asıl terör eylemi yapılanma eylemleridir. Bizler FETÖ'nün mahrem evlerini çökerttik.

Uyuşturucu, terörün en büyük finans kaynağıdır. Hiç tevazuya gerek yok, dünyada en çok uyuşturucu yakalayan ülke olduk. Sadece yakalama yapmıyoruz. Batı'da narko shoplar açıyorlar, bunlar bizim coğrafyamızın kabul edeceği şeyler değildir. Bu konuda sert olmalıyız. Ciddi saha araştırmaları yapıyoruz. Her yakaladığımız uyuşturucu satıcısı ve kullananla ne zaman başladın gibi tüm kritik analizleri gerçekleştiriyoruz. Atık sularda bile uyuşturucu analizi yapıyoruz. Bütün bunlarla birlikte bu mücadelenin sonunda 2017 yılında 941 olan aşırı dozdan ölüm sayısını 2021 170'e indirdik.

"GÖÇ 21. YÜZYILIN KADERİDİR"

Neyle karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz. Kalkanlarımızı iyi kullanmamız gerekir. Sınırımızın hemen altında bir terör devleti kurulmak istendiğini biliyoruz. Bu durum bizi kitlesel göçle karşı karşıya bıraktı.

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Göç meselesi tüm insanlık için sorun haline geldi. Afrika zenginleşir mi? Bu sömürü düzeninden kurtulabilir mi? Göç 21. yüzyılın kaderidir, tüm dünya ülkeleri için. Tüm bunlara kaynağında engel olunur. Biz ABD'den de Avrupa'dan da zengin değiliz. Ama biz bu ülkelere yardım yapan ülkeyiz. Arakan'a kadar, Filistin'e kadar. -Mış gibi yapmadan.

Batı'nın bu konuda samimiyeti yoktur. Beraber aynı masaya oturduğumuzda kendilerine de söylüyorum.

Suriye iç savaşı başladığından beri çerçeveli bir göç politikası izliyoruz. Göç yönetiminin en zor yanı kaçak göçle mücadeledir. Bu konuda yeni birimler kurduk.

Göç mücadelesinde yalan ve dezenformasyon en zor kısımdır. Küresel anlamda başarılı olduğumuz kısım geri göndermedir. Bugün geri gönderme merkezindeki kişi sayısı 19 binin üzerindedir.

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SURİYE'YE GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ SAYISI

506 bin Suriyeli kardeşimiz gönüllü geri dönüş yapmıştır. Briket evlerin yapımı devam ediyor. 600-700 binin üzerinde kişinin rahatlıkla yaşayabileceği yerler olacak.