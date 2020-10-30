Bakan Soylu'dan flaş İzmir depremi açıklaması: Tek ihtiyacımız yol Bakan Soylu'dan flaş İzmir depremi açıklaması: Tek ihtiyacımız yol İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İzmir'de meydana gelen depremle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Soylu yapılan yardım ve kurtarma çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerleyebilmesi için vatandaşlara yolları boş bırakmaları çağrısı yaptı.

Haber Merkezi 30 Ekim 2020, 19:18 Son Güncelleme: 30 Ekim 2020, 19:41 DHA