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Gündem Bakan Soyludan flaş İzmir depremi açıklaması Tek ihtiyacımız yol
İZMİR

Bakan Soylu'dan flaş İzmir depremi açıklaması: Tek ihtiyacımız yol

Bakan Soylu'dan flaş İzmir depremi açıklaması: Tek ihtiyacımız yol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İzmir'de meydana gelen depremle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Soylu yapılan yardım ve kurtarma çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerleyebilmesi için vatandaşlara yolları boş bırakmaları çağrısı yaptı.

Haber Merkezi DHA
Bakan Soylu'nun sosyal medyadan paylaştığı görsel.
Bakan Soylu'nun sosyal medyadan paylaştığı görsel.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de meydana gelen depremin ardından arama kurtarpma ve yardım çalışmaları ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Bakan Soylu yapılan çalışmaların hızla ilerleyebilmesi için İzmirlilere kritik bir uyarıda bulundu.

Bakan Soylu'nun sosyal medya paylaşımı.

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Tek ihtiyacımız yol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada İzmirlilere çağrıda bulunarak, “İzmir’deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında. Tek ihtiyacımız YOL. Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız” ifadelerine yer verdi.

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