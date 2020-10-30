Bakan Soylu'dan flaş İzmir depremi açıklaması: Tek ihtiyacımız yol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de meydana gelen depremin ardından arama kurtarpma ve yardım çalışmaları ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Bakan Soylu yapılan çalışmaların hızla ilerleyebilmesi için İzmirlilere kritik bir uyarıda bulundu.
Tek ihtiyacımız yol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada İzmirlilere çağrıda bulunarak, “İzmir’deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında. Tek ihtiyacımız YOL. Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız” ifadelerine yer verdi.