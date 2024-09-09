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Bakan Tekin: Başarılı bir eğitim öğretim yılı temenni ediyorum

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci ve yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmen için 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Çocuklarımıza, gençlerimize hayırlı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı temenni ediyorum" dedi.

Pınar Görgü
09:36 - 9/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:27 - 9/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına ilişkin Arjantin İlkokulu'nda açıklamalarda bulundu.


Bakan Tekin'in açıklamalarının satır başları şu şekilde;

Biz bugün eğitim öğretim yılına bu ülkeyi bize vatan kılan şehitlerimizi ecdadımızı anmak ve onları hayırla yad etmek için bir ilk ders etkinliğiyle başladık.


İçimizi yakan Narin kızımız, aynı zamanda öğrencimiz... En yakında zamanda olayın faillerinin hukuk ve adalet önünde hesap vereceğine inanıyorum. Narin'i seven herkese başsağlığı diliyorum.


Dünyanın neresinde olursa olsun adaletsizliğe haksızlığa karşı insanlığın sesi olabilecek bir nesil yetiştirebilecek bir farkındalık oluşturmak için bugün okullarımızda Çanakkale, Gazze, vatan ve bağımsızlık temalı bir ilk ders etkinliği planladık.


Deprem bölgesinde ücretsiz yemek uygulamamız devam edecek.



#Milli Eğitim Bakanlığı
#Yusuf Tekin
#okul
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