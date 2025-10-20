Bakan Tekin: Gazze’nin yeniden inşası için üzerimize düşeni yapalım dedik

"Geçen yıl eğitim öğretim yılına başlarken Çanakkale’den Gazze’ye Vatan Savunması temasıyla başlatmıştık. Bu yıl yine 7 Ekim’de çocuklarımızın Gazze’de yaşananları, İsrail zulmünü unutmaması adına bir etkinlikle başlamıştık. Bugün de Gazze’nin yeniden inşası için oradaki insanların, oradaki çocukların temel hak ve hürriyetlerini yaşayabilecekleri, eğitim öğretim alabilecekleri bir vatan inşa edebilmeleri için biz de üzerimize düşeni yapalım dedik. Okullarımızda böyle bir gönüllü etkinliği başlattık. Bunun ilk örneği Ankara İl Eğitim Müdürlüğümüz. Diğer illerimizde de okullarımızda gönüllü olarak bunun yapılmasını arzu ediyoruz. Bir taraftan dünyada zulüm altında olan insanlara, çocuklara insanlık borcumuz. Diğer taraftan Türk insanına, geleneğine yakışır bir davranış. Atalarımızın, dedelerimizin çizdiği bize miras bıraktığı dünyada mazlumun yanında yer almak geleneğimizin bir devamı. Bir taraftan da Türkiye Yüzyılı maruf modelinin inşa etmeye çalıştığı toplumsal düzen, kamu düzeni, dünya düzeni açısından güzel bir uygulama olacak"